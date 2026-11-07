CoopVoce Turbo 250 per universitari: 50 Giga in più a 6,90 euro

Gli studenti universitari soci di Coop Alleanza 3.0 con meno di 30 anni possono attivare CoopVoce Turbo 250 a 6,90 euro al mese e, se portano il proprio numero da un altro operatore entro il 30 settembre 2027, ricevono anche un bonus di 25 euro di traffico telefonico. La promozione è indicata nella pagina ufficiale che la cooperativa dedica agli universitari, tra le iniziative riservate a chi diventa socio e studia in una delle Università o degli istituti aderenti. Per verificare quali atenei partecipano è disponibile un elenco completo.

Rispetto ai mesi scorsi la proposta è cambiata. Al posto di Turbo 200 Giovani Soci compare ora Turbo 250. Nella versione della pagina risalente a settembre 2026 la vecchia offerta comprendeva minuti illimitati, 1000 SMS e 200 Giga in 5G, sempre a 6,90 euro al mese a tempo indeterminato. Il prezzo resta quindi identico ma arrivano 50 Giga in più. Anche le scadenze sono state aggiornate. In quel periodo il bonus legato alla portabilità valeva fino al 31 dicembre 2026, mentre per diventare soci e ottenere i vantaggi di benvenuto c’era tempo fino al 31 ottobre 2026.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa prevede la promozione per gli universitari

Secondo quanto indicato dalla cooperativa, gli studenti che diventano soci entro il 30 settembre 2027 ricevono 25 euro in buoni sconto caricati direttamente sulla Carta socio. I buoni si possono spendere nei negozi Coop Alleanza 3.0 aderenti entro il 31 dicembre 2027, alle condizioni previste. Fino al 30 settembre 2027, inoltre, chi porta il proprio numero mobile in CoopVoce ottiene 25 euro di traffico bonus, a patto di attivare l’offerta in un punto vendita aderente. Restano escluse le attivazioni fatte tramite sito internet e con Self SIM, salvo eventuali cambiamenti. L’iniziativa infatti non è valida indistintamente in tutti i supermercati Coop d’Italia ma solo nei punti vendita aderenti di Coop Alleanza 3.0.

Il pacchetto di Turbo 250 include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 250 Giga di traffico internet in 5G. Può essere scelto dai nuovi clienti in possesso dei requisiti e anche da chi è già cliente CoopVoce, senza pagare nulla per il cambio offerta.

Turbo 250 anche per i nuovi soci Under 30

L’offerta rientra anche nelle promozioni di benvenuto per i nuovi soci Under 30. Dal 2 novembre 2026 è partita la nuova campagna mensile della cooperativa, valida fino al 30 novembre 2026 salvo modifiche. Il documento ufficiale aggiornato per novembre conferma l’iniziativa legata a CoopVoce: 25 euro di bonus portando il numero entro il 31 dicembre 2026, solo per le richieste in negozio e con esclusione di sito e Self SIM. Chi ha meno di 30 anni può attivare gratis Turbo 250 con 250 GB in 5G, minuti illimitati e 1000 SMS a 6,90 euro al mese per sempre. Per il bonus generale riservato ai nuovi clienti la scadenza rimane quindi il 31 dicembre 2026, una data diversa da quella del 30 settembre 2027 riportata nella pagina per gli universitari.

Rete, velocità e regole di tariffazione

CoopVoce è un operatore virtuale Full MVNO e le sue SIM possono essere intestate soltanto a maggiorenni. Sono disponibili anche le eSIM, cioè le SIM digitali che non richiedono una scheda fisica. Le linee si appoggiano alla rete Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia) con tecnologie 2G e 4G fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Dall’8 gennaio 2026 è attivo anche il 5G, ma solo con le offerte abilitate. La gamma Turbo rientra tra queste e arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Per sfruttare la quinta generazione servono però uno smartphone compatibile e una zona coperta, altrimenti la connessione passa in automatico al 4G. Il 3G su questa rete è stato dismesso da alcuni anni, mentre dal 7 marzo 2023 tutti i clienti con un dispositivo compatibile possono usare il VoLTE per chiamare su rete 4G.

Fonte: TecnoAndroid