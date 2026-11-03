Google TV: quanto restano aggiornate Sony, TCL, Hisense e Xiaomi

Prima o poi anche il televisore in salotto smette di ricevere aggiornamenti software, e chi possiede una Google TV non fa eccezione. Il giorno dello stop non coincide con la fine dell’apparecchio, che continua ad accendersi e a funzionare. Con gli anni però può perdere nuove funzioni, patch di sicurezza e soprattutto la compatibilità con alcune delle app più usate.

Il discorso vale per tutti i dispositivi basati su Google TV e Android TV, con una complicazione in più. Non esiste una durata del supporto uguale per tutti, perché Sony, TCL, Hisense, Xiaomi e gli altri marchi che adottano la piattaforma di Google seguono politiche diverse a seconda del modello. Capire quanto resterà aggiornato un televisore richiede quindi qualche controllo, soprattutto se l’apparecchio ha già qualche anno alle spalle.

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Perché il supporto cambia da marca a marca

Il meccanismo ricorda molto quello degli smartphone. Il produttore mette in vendita il dispositivo con una certa versione del sistema operativo e per un periodo distribuisce correzioni e nuove release, finché il supporto ufficiale non si ferma. Con Google TV però il quadro è meno immediato, visto che Google fornisce la piattaforma mentre la gestione degli aggiornamenti del televisore dipende in buona parte dal costruttore. Due TV comprate nello stesso periodo e basate sullo stesso sistema potrebbero quindi restare aggiornate per tempi molto diversi. Tra l’altro alcuni componenti della piattaforma Google e le singole applicazioni possono continuare ad aggiornarsi separatamente ancora a lungo.

Non tutti i marchi garantiscono un periodo di aggiornamenti valido per l’intera gamma. Sony può prevedere tempi differenti da modello a modello e alcuni Bravia più recenti restano supportati per diversi anni, ma conviene verificare scheda per scheda. Situazione simile per TCL, che non applica una politica unica e facilmente riconoscibile, con la disponibilità delle patch che dipende anche dall’anno di lancio. Hisense affianca la sua piattaforma VIDAA ai modelli Google TV, dove le condizioni possono variare in base al mercato. Xiaomi e Redmi usano Android TV o Google TV su molti televisori, ma la durata del supporto non va confusa con quella promessa per i loro smartphone. Sapere che il televisore usa Google TV, insomma, non basta per conoscerne la longevità software.

Come controllare la propria Google TV e cosa fare dopo

Il primo passo è recuperare il codice del modello, che di solito compare nelle impostazioni alla voce dedicata alle informazioni sul dispositivo oppure sull’etichetta sul retro. Con quel dato in mano si può consultare il sito di supporto del produttore, dove spesso vengono pubblicati firmware, note di rilascio, bollettini di sicurezza e il periodo di assistenza previsto. Conta molto anche l’anno di debutto sul mercato, perché il conteggio parte normalmente dal lancio del prodotto e non dal giorno dell’acquisto. Un televisore preso in forte sconto nel 2026 potrebbe appartenere a una gamma uscita diversi anni prima e trovarsi già avanti nel suo ciclo di vita. Dalle impostazioni di Google TV si possono inoltre controllare la versione di Android TV OS installata e la data dell’ultima patch di sicurezza. Se gli aggiornamenti mancano da parecchio, vale la pena cercare firmware più recenti sul sito del costruttore.

Quando il supporto si chiude, Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e le altre app possono continuare a funzionare per anni, soprattutto se Google mantiene attivi i componenti della piattaforma di cui hanno bisogno. I problemi arrivano piano piano. Un sistema troppo datato può non soddisfare più i requisiti delle nuove versioni delle applicazioni, che smettono di aggiornarsi o nei casi peggiori diventano del tutto incompatibili. È già successo con alcune vecchie generazioni di Smart TV e dispositivi per lo streaming, rimasti accesi e funzionanti ma senza alcune app. Può comparire anche un rallentamento progressivo dell’interfaccia, man mano che i servizi diventano più pesanti rispetto all’hardware originale.

Cambiare televisore però non è obbligatorio. Se il pannello funziona bene, basta collegare alla porta HDMI un dispositivo esterno recente come una Fire TV Stick, un box Google TV o un lettore Roku nei mercati in cui è disponibile. Il televisore diventa così soprattutto uno schermo, mentre app, interfaccia e aggiornamenti passano al nuovo dispositivo. Proprio per questo le chiavette per lo streaming risultano preziose sui modelli più vecchi, perché sostituiscono solo la parte smart lasciando in servizio un pannello che può avere ancora molti anni di utilizzo davanti.

Fonte: TecnoAndroid