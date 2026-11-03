PlayStation Store, acquisto per errore: come chiedere il rimborso

Ottenere un rimborso per un acquisto fatto per errore sul PlayStation Store è possibile, ma non basta un clic per rimettere le cose a posto. Servono pochi passaggi, tutti però importantissimi, e saltarne anche solo uno rischia di complicare parecchio la faccenda. È una situazione che moltissimi giocatori conoscono bene, perché capita più spesso di quanto si voglia ammettere e quasi sempre nel momento meno atteso.

La scena è sempre la stessa. Si scorre il catalogo del negozio digitale con calma, magari solo per curiosare tra le novità o per dare un’occhiata alle offerte del momento, e poi arriva quel tap di troppo sul controller. Un tasto premuto con un attimo di distrazione, una conferma data senza pensarci e la carta di credito che segnala puntuale un addebito di 79,99€. Il danno ormai è fatto e la sensazione, per chi ci è passato, è quella di aver buttato via una cifra tutt’altro che trascurabile per un videogioco che magari non interessava nemmeno.

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Un errore comune ma non irreparabile

La buona notizia è che un acquisto involontario non equivale per forza a soldi persi per sempre. Il pasticcio, infatti, non è del tutto irreparabile. Esiste una strada per tentare di recuperare la somma spesa, e chi si ritrova in questa situazione non deve rassegnarsi subito all’idea di dover tenere un titolo comprato senza volerlo. Detto questo, la parola chiave è una sola ed è precisione.

Per riavere indietro il denaro speso per un gioco PlayStation preso per sbaglio non ci si può affidare all’improvvisazione. Il percorso da compiere esiste ed è chiaro, ma va rispettato con attenzione. Molti utenti, presi dall’agitazione del momento, tendono a muoversi in fretta e senza un ordine preciso, finendo così per rallentare tutto o per ottenere un risultato diverso da quello sperato. Ed è proprio qui che conviene fermarsi un attimo, respirare e procedere con metodo.

L’importanza di seguire l’iter alla lettera

Il punto centrale riguarda l’iter burocratico da affrontare per la richiesta. Non si tratta di una procedura lunghissima, anzi. I passaggi sono pochi, ma ognuno di essi ha un peso specifico e non può essere trascurato. Seguire la trafila alla lettera è l’unico modo per aumentare davvero le possibilità che la pratica vada a buon fine, senza intoppi e senza perdite di tempo inutili.

Chi ha fatto un acquisto sbagliato sullo store di Sony, quindi, ha davanti a sé un percorso definito, fatto di tappe precise da rispettare nell’ordine giusto. Non serve essere esperti di tecnologia né avere particolare dimestichezza con le pratiche amministrative. Serve piuttosto un po’ di pazienza e la volontà di non saltare nessuna fase, perché ogni dettaglio può fare la differenza tra una richiesta accolta e una che resta bloccata. In fondo l’errore resta lo stesso per tutti, cambia solo il modo in cui lo si affronta. Una pressione distratta sul pad, un titolo da 79,99€ finito nella libreria senza alcuna intenzione di comprarlo e la necessità di rimediare in maniera ordinata. Il rimborso sul PlayStation Store si può ottenere, ma soltanto seguendo con scrupolo quei pochi e fondamentali passaggi previsti per la richiesta.

Fonte: TecnoAndroid