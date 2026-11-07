TIM Star, a novembre nuovi concorsi e il Black Friday stellare

Con l’arrivo di novembre 2026 TIM Star ha rinnovato il proprio catalogo di iniziative, e nel corso delle prossime settimane il programma fedeltà di TIM si arricchirà di nuovi concorsi a premi, tra cui uno pensato apposta per il Black Friday 2026. Alcune di queste novità non sono ancora state ufficializzate dall’operatore, quindi vanno prese come anticipazioni che potrebbero subire modifiche.

Prima di entrare nel dettaglio conviene ricordare come funziona il servizio. TIM Star è il programma di fidelizzazione gratuito disponibile dal 19 maggio 2026, nato per prendere il posto del vecchio TIM Party. Si raggiunge direttamente dall’app MyTIM oppure dall’area clienti sul sito dell’operatore e al suo interno permette di partecipare a vari concorsi, ottenere sconti in collaborazione con diversi marchi grazie ai Vantaggi Partner, con 4 coupon riscattabili ogni mese, e completare giochi e missioni per accumulare Punti Star. Accanto a tutto questo ci sono i Vantaggi TIM, che una volta abilitati dalla piattaforma danno accesso a offerte personalizzate dell’operatore attivabili online o nei negozi, come prodotti a rate con TIMFin o promozioni Telepass.

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I concorsi attivi e quelli in arrivo per il Black Friday

Al momento su TIM Star si trovano due iniziative principali. La prima si chiama Your Fashion Days e mette in palio Gift Card Zalando in modalità instant win oltre a un’esperienza di shopping a Milano con personal shopper e influencer, con partecipazione aperta fino al 15 novembre 2026. La seconda è “Vivi la musica da Protagonista”, che offre biglietti per i concerti di Gigi D’Alessio fino al 22 novembre 2026.

C’è poi un concorso riservato al fine settimana, Weekend Stellari, lanciato lo scorso 24 ottobre 2026 e valido fino al 10 gennaio 2027. Funziona solo il sabato e la domenica, tanto che la sua scheda compare sulla piattaforma unicamente in quei giorni. Ogni weekend sono in palio diversi premi tecnologici in modalità instant win, mentre con l’estrazione finale si può provare a vincere uno smartphone Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Entro la fine di novembre, salvo cambiamenti, arriveranno altre occasioni. I clienti di livello Platinum e Diamond potranno partecipare a “Stelle dei Caraibi“, che dovrebbe mettere in palio un viaggio ai Caraibi con scadenza prevista al 24 gennaio 2027. Per il periodo degli sconti di fine novembre debutterà invece “Black Friday stellare”, con premi come uno smartphone e partecipazione possibile fino al 6 dicembre 2026.

Vantaggi TIM e coupon partner di novembre

Sul fronte dei Vantaggi TIM, dal 22 ottobre 2026 sono stati rinnovati gli sconti per l’acquisto di prodotti a rate con il finanziamento TIMFin, con l’aggiunta dei nuovi Samsung Galaxy A17 5G e Galaxy A27 5G. Queste offerte dovrebbero restare valide fino al 9 novembre 2026, anche se nella piattaforma la scadenza indicata al momento è il 5 novembre. È stata inoltre prorogata TIM Giga & Music Promo, che prima era attivabile fino al 31 ottobre e ora lo è fino al 30 novembre 2026.

Resta disponibile fino al 21 dicembre 2026 anche un corso di formazione online gratuito in Digital Marketing, Intelligenza Artificiale o Social Media firmato Ninja Digital Education. Fino al 31 dicembre 2026 prosegue pure la promo Canva Pro, che regala 12 mesi di servizio ai clienti mobile TIM Young e ai clienti TIM Unica e 6 mesi a tutti gli altri clienti TIM consumer. Il vantaggio di benvenuto di TIM Star è sempre attivo e in questo momento consente di ottenere una cena per 2 persone al prezzo di 1.

Fonte: TecnoAndroid