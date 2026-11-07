Xiaomi Mijia Shoe Washer 3KG pulisce fino a tre paia di scarpe

Xiaomi ha deciso di affrontare uno dei fastidi più comuni della vita domestica con la Mijia Shoe Washer 3KG, una mini lavatrice per scarpe che promette di riportare le calzature allo stato originale senza alcuno sforzo. Il piccolo elettrodomestico è approdato in crowdfunding su Youpin dopo l’annuncio arrivato a fine ottobre e punta su un’idea semplice ma concreta. Niente più spazzole, bacinelle e pomeriggi passati a strofinare suole incrostate di fango. Basta caricare le scarpe e lasciare che sia la macchina a occuparsi del lavoro sporco.

Il concetto non è del tutto nuovo, ma colpisce la cura con cui il marchio cinese ha pensato al prodotto. La nuova lavatrice Xiaomi nasce infatti per integrarsi con discrezione in casa, senza diventare l’ennesimo ingombro da sistemare da qualche parte. E questo, per chi vive in appartamenti dove ogni centimetro conta, fa parecchia differenza.

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Design essenziale e ingombro ridotto al minimo

Il primo aspetto che salta all’occhio è la compattezza. La Mijia Shoe Washer 3KG ha linee pulite e un aspetto molto sobrio, con una sola colorazione disponibile in bianco opaco. Una scelta cromatica che le permette di adattarsi senza problemi a qualsiasi ambiente domestico, dal bagno alla lavanderia. C’è perfino la possibilità di installarla sul balcone, soluzione comoda per chi preferisce tenere le scarpe infangate lontane dagli spazi interni.

I numeri confermano le dimensioni contenute. L’apparecchio occupa appena 0,18 metri quadrati di superficie, un’impronta davvero modesta se paragonata a quella di una lavatrice tradizionale. Bisogna però tenere conto di un dettaglio pratico in fase di posizionamento, perché vanno lasciati almeno 50 mm di spazio libero dalla parete. Una piccola accortezza che serve a garantire il corretto funzionamento del dispositivo e che conviene considerare prima di scegliere l’angolo giusto dove sistemarlo.

Quante scarpe si possono lavare insieme

Il cuore del prodotto sta nella sua capacità di 3 kg, che consente di pulire fino a tre paia di scarpe contemporaneamente. Qui però serve una precisazione importante, perché il numero di paia dipende strettamente dalla misura delle calzature. Più sono piccole e più ne entrano nel cestello, com’è facile intuire.

Nello specifico la mini lavatrice accoglie tre paia di scarpe quando la taglia è inferiore alla 25. Salendo con le misure, tra la taglia 25 e la 30, il carico massimo scende a due paia. Per le scarpe più grandi, fino alla taglia 43, si può invece lavare un solo paio alla volta. In pratica il dispositivo dà il meglio di sé con le calzature dei più piccoli, mentre per quelle degli adulti il lavaggio avviene un paio per volta.

C’è poi un’avvertenza da non sottovalutare. La Mijia Shoe Washer non è adatta a tutti i tipi di calzature. Le scarpe in pelle vanno escluse dal lavaggio, così come quelle che presentano elementi decorativi. Si tratta di materiali e dettagli che potrebbero rovinarsi durante il ciclo, quindi meglio continuare a trattarli a mano con i metodi consueti. Il campo d’azione ideale resta dunque quello delle scarpe da ginnastica e delle calzature di uso quotidiano, proprio quelle che finiscono più spesso per sporcarsi tra parchi, campi sportivi e strade bagnate.

Per ora la lavatrice per scarpe di Xiaomi è proposta attraverso la campagna di raccolta fondi su Youpin, il canale scelto dall’azienda per presentare il suo nuovo elettrodomestico dedicato alla pulizia delle calzature.

Fonte: TecnoAndroid