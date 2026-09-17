Google Pixel 10a a 449€ su Amazon: 200€ in meno per il 256GB

Chi aspettava un calo di prezzo su Google Pixel 10a probabilmente non lo immaginava così rapido, e invece su Amazon il modello da 256GB è passato da 649€ a 449€, con uno sconto del 31% che vale 200€ di risparmio netto. Parliamo di uno smartphone arrivato sul mercato poche settimane fa, con 7 anni di aggiornamenti garantiti e tutto il pacchetto di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che Google riserva alla sua famiglia di dispositivi. La colorazione coinvolta è la Viola Lavanda, tra le più gettonate della gamma, e questo è il prezzo più basso mai registrato da quando il telefono è stato presentato.

Cosa offre Google Pixel 10a sotto la scocca

Il punto di forza di Pixel 10a sta in un bilanciamento che in questa fascia non si trova spesso. Il display è un Actua pOLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una luminosità di picco che toccca i 3000 nit, numeri che rendono lo schermo leggibile anche in pieno sole. Il rapporto di contrasto dichiarato supera i 2.000.000:1, quindi neri profondi e colori credibili in qualsiasi condizione.

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A muovere il tutto c’è il chip Google Tensor G4, accompagnato da 8GB di RAM e dai 256GB di memoria interna della configurazione in offerta. Una dotazione pensata non solo per la gestione quotidiana delle app, ma anche per far girare le funzioni più pesanti legate all’AI. Ed è qui che il telefono si distingue: Gemini Live permette di dialogare in modo naturale semplicemente inquadrando con la fotocamera l’oggetto o la scena su cui si vogliono informazioni, mentre Camera Coach analizza l’inquadratura in tempo reale e suggerisce come migliorarla prima di scattare.

Capitolo autonomia, spesso il vero nodo di questi dispositivi. La batteria da 5100mAh è dichiarata per oltre 30 ore di utilizzo continuo, cifra che sale fino a 120 ore attivando la modalità di risparmio energetico estremo. Non è un dato banale per un telefono di questa categoria.

Anche sul lato materiali Google ha lavorato in una direzione precisa. Il telaio è realizzato in alluminio riciclato al 100%, la scocca posteriore impiega plastica riciclata all’81% e complessivamente i materiali riciclati superano il 36% del peso del dispositivo. La certificazione IP68 e il vetro Corning Gorilla Glass 7i completano la parte costruttiva, che resta solida e pensata per durare. A proposito di durata: i 7 anni di aggiornamenti tra sistema operativo e patch di sicurezza collocano questo modello tra i più longevi in circolazione, con nuove funzioni che arrivano periodicamente attraverso i Pixel Drops.

Lo sconto del 31% e perché conta

Il listino ufficiale della versione da 256GB era fissato a 649€. L’attuale disponibilità su Amazon a 449€ taglia 200€ dal prezzo di partenza, ed è un movimento importante se si considera quanto poco tempo è passato dal debutto commerciale. Occasioni di questo tipo, su un dispositivo appena lanciato, tendono a non durare a lungo e raramente si ripetono a breve distanza.

La variante Viola Lavanda con 256GB di storage è tra le configurazioni più richieste dell’intera gamma, il che rende il ribasso ancora più interessante per chi voleva un Pixel completo senza arrivare a spendere cifre da fascia alta. In pratica si porta a casa il pacchetto pieno, display luminoso, chip Tensor, autonomia abbondante e supporto software esteso, a un prezzo che si avvicina molto di più a quello della fascia media.

Il taglio da 256GB, va detto, è quello che fa più gola anche perché evita ogni discorso sulla gestione dello spazio, tra foto, video e i file generati dalle funzioni di intelligenza artificiale. A 449€ diventa la configurazione con il miglior rapporto tra memoria disponibile e cifra richiesta all’interno della proposta Google attuale.