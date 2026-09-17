Intel Bitfix Filter: il driver Linux che ripulisce le CPU

Il chip che invecchia non è più solo una metafora, e Intel lo sta mettendo nero su bianco dentro il codice di Linux con un driver chiamato Bitfix Filter, sigla BFF, pensato per le future CPU server Diamond Rapids. Serve a gestire una conseguenza concreta dell’usura fisica del silicio, cioè quegli errori che il processore corregge da solo ma che, col passare del tempo, tendono a ripresentarsi sempre uguali fino a saturare lo spazio disponibile nel filtro hardware. Il compito del driver, detto in modo semplice, è fare pulizia.

Il codice è già finito nel ramo edac-for-next del repository RAS del kernel, la corsia preferenziale attraverso cui le modifiche di quel sottosistema vengono preparate per l’integrazione. L’obiettivo dichiarato è Linux 7.4. Curioso il tempismo, visto che Diamond Rapids appartiene alla futura generazione Xeon 7 e il debutto è atteso nel 2027. In pratica il software arriva con largo anticipo rispetto all’hardware che dovrà sfruttarlo.

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Cosa fa davvero il Bitfix Filter dentro la CPU

Il meccanismo ruota attorno alla gestione degli errori che il processore riesce a correggere autonomamente, senza che l’utente o l’amministratore di sistema se ne accorgano. In condizioni normali, quando un evento viene registrato una prima volta, il filtro serve proprio a evitare che la stessa identica anomalia generi una valanga di segnalazioni inutili. Fin qui tutto regolare.

Il problema nasce con l’invecchiamento del silicio. Un singolo bit può iniziare a comportarsi in modo persistente e continuare a produrre lo stesso errore corretto, ancora e ancora. Il filtro conserva quelle occorrenze, ma l’accumulo prolungato finisce per riempirne la capacità. E una struttura piena di eventi già noti smette di essere utile, perché non ha più spazio per registrare i problemi nuovi.

Qui entra in gioco il driver. Quando l’hardware segnala la saturazione tramite una specifica indicazione nella machine check bank, il codice riconosce la firma associata al filtro pieno e avvia il reset, cancellando gli elementi memorizzati. Va detto con chiarezza che l’operazione riguarda soltanto lo stato del meccanismo di registrazione, non la correzione dell’errore originario. Intel ha aggiunto anche un dettaglio interessante, cioè la memorizzazione dell’istante in cui avviene il reset. Se la saturazione si ripresenta entro dieci minuti, il driver genera un messaggio WARN. Una ricorrenza così ravvicinata dice molto agli strumenti di diagnostica sulla persistenza del guasto.

Una funzione che i processori attuali non hanno

Il supporto rientra nella componente EDAC del kernel, quella dedicata al rilevamento e alla gestione degli errori nelle memorie e nei processori, e si colloca all’interno delle funzionalità RAS. L’implementazione però è specifica per Diamond Rapids. Le CPU Intel attualmente in commercio non dispongono del Bitfix Filter e quindi non hanno bisogno di questa gestione. Non si tratta insomma di una funzione retrocompatibile che migliorerà i sistemi già installati nei datacenter, ma di un lavoro preparatorio per una caratteristica hardware della prossima piattaforma server.

La serie di patch non era riuscita a entrare nella finestra di sviluppo di Linux 7.3. Da lì il passaggio nel ramo edac-for-next, che aumenta parecchio le probabilità di vedere il driver arrivare a destinazione nella prossima versione. L’inserimento definitivo nel kernel stabile dipenderà comunque dalla revisione finale e dal normale processo di merge, che non fa sconti a nessuno, nemmeno a Intel.

Perché conta soprattutto nei server

La preparazione anticipata ha un senso pratico ben preciso quando si parla di macchine da datacenter. Un server può restare acceso e operativo per periodi lunghissimi, anni interi, e in quel lasso di tempo la capacità di distinguere un evento transitorio da un’anomalia che si ripete diventa decisiva. Un errore corretto isolato non dice quasi nulla. Lo stesso errore che torna ogni pochi minuti racconta invece una storia diversa, quella di un componente che sta iniziando a cedere.

Il driver BFF punta esattamente a questo, mantenere leggibile il flusso delle segnalazioni anche quando il processore ha qualche anno sulle spalle e alcune celle hanno smesso di comportarsi bene.