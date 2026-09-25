Copertura 5G in Italia, Wind Tre al primo posto secondo nPerf

La copertura delle reti mobili italiane non segue una classifica unica: 5G e 4G mostrano risultati differenti tra gli operatori. È quanto emerge dal nuovo barometro nPerf dedicato alla copertura nazionale e regionale, che fotografa la situazione attraverso le misurazioni effettuate dagli utenti con l’applicazione Android della piattaforma.

Nel 5G il valore più alto appartiene a Wind Tre, che raggiunge un indice nPerf dell’84,92%. Alle sue spalle si posizionano Iliad con il 77,97%, Vodafone con il 76,87% e TIM con il 74,39%. La distanza tra il primo e il secondo operatore è quindi di circa 7 punti percentuali, mentre tra Wind Tre e TIM il divario arriva a poco più di 10 punti. Nel 4G, invece, la situazione cambia e il primato passa a TIM.

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TIM guida il 4G, Vodafone seconda

La rete 4G presenta valori superiori rispetto agli indici registrati nel 5G dai singoli operatori. TIM raggiunge il 97,43%, conquistando la prima posizione nazionale per questa tecnologia. Vodafone segue con un indice del 97,00%, mentre Fastweb si colloca al terzo posto con il 96,92%. Wind Tre registra il 96,34% e Iliad il 96,24%. Il confronto mostra quindi una distribuzione differente dei risultati: Wind Tre guida il 5G, mentre TIM occupa la prima posizione nella copertura 4G. Per Fastweb, il barometro non riporta invece dati relativi alla copertura 5G.

Operatore Copertura 5G Posizione 5G Copertura 4G Posizione 4G Wind Tre 84,92% 1° 96,34% 4° Iliad 77,97% 2° 96,24% 5° Vodafone 76,87% 3° 97,00% 2° TIM 74,39% 4° 97,43% 1° Fastweb N/D — 96,92% 3°

Lombardia al vertice regionale del 5G

Il rapporto prende in considerazione anche la distribuzione della copertura sul territorio italiano. Tra le regioni analizzate, la Lombardia registra il valore più elevato per il 5G, con una copertura dell’82,9%. All’estremo opposto si trova la Sardegna, che raggiunge il 62,9%. Il divario tra le due regioni arriva quindi a 20 punti percentuali, evidenziando differenze territoriali ancora presenti nella disponibilità della rete di nuova generazione. Secondo Sébastien de Rosbo, Direttore Generale di nPerf, il mercato italiano della connettività mobile sta registrando una progressione costante del 5G, mentre la rete 4G mantiene una situazione già matura e capillare sul territorio.

I dati arrivano dai test degli utenti

Le rilevazioni utilizzate dal barometro sono basate sui test effettuati attraverso l’applicazione Android nPerf. La piattaforma raccoglie le misurazioni delle connessioni reali e le utilizza per elaborare analisi sulle prestazioni delle reti. Il barometro mette quindi a confronto la copertura dei principali operatori italiani sia a livello nazionale sia regionale, fornendo una fotografia dei risultati rilevati nel periodo considerato dalla ricerca. I dati mostrano così un mercato nel quale la diffusione del 5G continua a crescere, mentre il 4G mantiene percentuali di copertura elevate e relativamente vicine tra i principali operatori.

Fonte: TecnoAndroid