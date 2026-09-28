Google Live Avatar dà un volto a Gemini: 97 lingue supportate

Un volto animato che guarda, ascolta e risponde mentre la conversazione scorre: è questo il senso di Google Live Avatar, l’estensione appena presentata che dà una faccia all’intelligenza artificiale di Gemini. Arriva a una settimana dal lancio di Gemini 3.8 Live e la logica è semplice da capire, anche senza addentrarsi troppo nei tecnicismi: un personaggio digitale con labbra sincronizzate ed espressioni facciali che cambiano durante il dialogo, generato praticamente in tempo reale.

C’è però un limite importante da mettere subito sul tavolo. Per ora Live Avatar è riservato alle aziende che usano Gemini Enterprise, quindi non è una funzione che chiunque può aprire sul proprio telefono e provare nel fine settimana. Resta comunque utile capire come funziona, perché la direzione presa da Google è abbastanza leggibile: gli assistenti basati su AI devono smettere di essere voci senza corpo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché un volto cambia il modo di parlare con l’AI

Il ragionamento alla base è quello che chiunque abbia partecipato a una riunione conosce bene. Una conversazione umana non è soltanto audio. Si guarda il viso di chi parla, si leggono le espressioni, si aspettano piccoli segnali visivi per capire quando arriva il proprio turno. Google Live Avatar prova a portare tutto questo nel digitale, generando video sincronizzato con il parlato con una latenza minima.

La parte forse più interessante riguarda la gestione del multitasking. L’avatar può cercare informazioni o recuperare dati in sottofondo mentre continua a parlare, evitando quei silenzi imbarazzanti che rendono artificiale qualsiasi interazione. L’esempio citato dalla stessa Google è il check in di un hotel: l’avatar verifica la prenotazione nei sistemi interni e intanto tiene viva la conversazione, senza costringere la persona davanti allo schermo ad aspettare in silenzio che qualcosa si carichi.

Un dettaglio che sembra marginale ma non lo è affatto, perché è esattamente il punto in cui gli assistenti vocali tradizionali si sono sempre inceppati. La pausa di attesa rompe il ritmo e ricorda a chi sta parlando che dall’altra parte non c’è nessuno.

Lingue, watermark e avatar personalizzati

Sul fronte linguistico i numeri sono consistenti: 97 lingue supportate, anche se non viene specificato se tra queste compaia l’italiano. La sincronizzazione labiale si adatta in modo dinamico, il che significa che l’avatar non si limita a cambiare la traccia audio. Ricalibra i movimenti delle labbra e le espressioni facciali in base alla lingua effettivamente parlata, senza sacrificare la qualità del video.

Tutto il contenuto generato viene marcato con SynthID, il watermark invisibile di Google, integrato direttamente sia nell’audio sia nel video. Una scelta prevedibile ma necessaria, visto che si parla di volti umani animati che parlano in modo credibile: rendere sempre identificabile l’origine artificiale del contenuto è diventato un passaggio obbligato per chiunque lavori su questo tipo di tecnologia.

Le imprese che accedono al servizio possono pescare da una libreria di avatar già pronti oppure costruirne uno su misura partendo da un’immagine di riferimento, mantenendo la somiglianza con un personaggio preciso o con uno stile visivo coerente con il marchio. La creazione di avatar personalizzati, però, passa da una lista d’accesso riservata alle aziende e non è aperta a tutti.

Il quadro che ne esce è quello di uno strumento pensato più per il rapporto tra azienda e cliente che per l’uso quotidiano. Assistenza, accoglienza, servizi informativi: contesti dove un volto che risponde senza esitazioni può fare la differenza rispetto a un chatbot testuale o a una voce sintetica. La combinazione tra Gemini, la gestione delle attività in background e il supporto multilingua punta esattamente lì, su interazioni che devono sembrare naturali anche quando dietro le quinte il sistema sta interrogando un database. Per chi usa l’AI di Google fuori dall’ambito aziendale, invece, l’attesa continua. Live Avatar resta per adesso una funzione legata all’ecosistema enterprise, senza indicazioni su un’eventuale apertura al pubblico generale.

Fonte: TecnoAndroid