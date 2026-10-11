Google Home, risolto il bug sul colore delle lampadine smart

Google ha risolto un problema di Google Home che negli ultimi giorni impediva ad alcuni utenti di modificare il colore delle lampadine smart collegate alla piattaforma. Il difetto può sembrare marginale, ma toccava una delle funzioni più usate da chi gestisce l’illuminazione domestica tramite l’ecosistema di Google. Cambiare tonalità a una lampada, magari per creare un’atmosfera diversa la sera, era diventato di fatto impossibile per una parte degli utenti.

Un bug che bloccava app, dispositivi Nest e automazioni

Il malfunzionamento non si limitava a un solo punto di accesso. Il bug si presentava sia nell’app per smartphone sia sui dispositivi Nest compatibili, e coinvolgeva anche le automazioni. Chi aveva programmato scene o routine basate sui colori si è quindi ritrovato con impostazioni che non producevano più l’effetto previsto. Per molti la funzione era semplicemente diventata inutilizzabile.

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La prima segnalazione è arrivata su Reddit, dove un utente ha raccontato di avere difficoltà con lampadine di diversi produttori. Questo dettaglio non è da poco, perché permette di escludere che la colpa fosse di un marchio specifico o di un singolo modello difettoso. Il problema riguardava invece la piattaforma stessa, cioè il punto in cui tutti quei dispositivi diversi vengono gestiti insieme.

La correzione è in distribuzione, ma non tutti la vedono ancora

La conferma è arrivata sempre su Reddit, dall’account ufficiale Google Nest Community, che ha risposto direttamente nella discussione originale. Il messaggio era chiaro: la correzione è in fase di distribuzione. Google però non ha spiegato cosa abbia causato il problema né quale intervento sia stato fatto per sistemarlo. Nessun dettaglio tecnico, insomma, soltanto la comunicazione che il rimedio sta arrivando. Non tutti quelli che avevano segnalato il difetto hanno già confermato che la situazione è tornata alla normalità. Tra loro c’è anche l’utente che per primo aveva sollevato la questione. È però possibile che non sia ancora rientrato su Reddit o che non abbia avuto modo di fare una prova. Quando una correzione viene distribuita in modo graduale, del resto, capita spesso che gli effetti non arrivino a tutti nello stesso momento.

Un ecosistema in piena trasformazione con Gemini

L’episodio arriva in un periodo di grandi cambiamenti per Google Home e per i servizi collegati, soprattutto per via dell’integrazione sempre più stretta con Gemini. Negli ultimi mesi non sono mancati piccoli intoppi software legati a funzioni anche molto specifiche. Sono segnali di quanto sia complicato tenere in piedi un sistema domestico che deve far lavorare insieme dispositivi, account, automazioni e servizi cloud diversi tra loro.

Ogni elemento di questa catena può diventare un punto debole, e basta un ingranaggio fuori posto per bloccare una funzione che gli utenti danno ormai per scontata. Le luci smart, in particolare, sembrano essere un tasto delicato per la piattaforma. Non è infatti la prima volta che Google Home inciampa proprio su questo fronte. Una situazione simile si era già verificata in primavera, e in quell’occasione il disservizio era andato avanti per diverse settimane prima di essere risolto.

Fonte: TecnoAndroid