Henry Cavill sviluppa un videogioco con Google su Googlebook

Henry Cavill si prepara a cambiare ruolo ancora una volta, e stavolta non si tratta di un nuovo personaggio da portare sul grande schermo. L’attore ha stretto una collaborazione con Google per prendere parte allo sviluppo di un videogioco, e lo farà lavorando su un Googlebook, la nuova categoria di laptop presentata dalla compagnia californiana. Chi lo segue da tempo sa bene che il mondo dei giochi non gli è affatto estraneo. Nel corso degli anni Cavill ha mostrato parecchie facce: interprete di film e serie tv nella vita professionale e gamer incallito nel tempo libero. Ora vuole spingersi oltre, passando dall’altra parte della barricata per diventare uno sviluppatore vero e proprio.

Da Superman a The Witcher, fino al ruolo di sviluppatore

Il nome di Henry Cavill è legato soprattutto a due titoli che il grande pubblico ricorda bene. Molti lo associano a Superman, il supereroe a cui ha dato volto nel film del 2013 “L’uomo d’acciaio”. Altrettanti lo conoscono per The Witcher, la serie tratta dal celebre videogioco di ruolo, un adattamento che in qualche modo anticipava già il legame tra l’attore e l’universo videoludico. La passione per i giochi, del resto, non è mai stata un segreto e adesso trova uno sbocco concreto in un progetto creativo.

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Il passaggio dal semplice divertimento alla progettazione di un titolo non è cosa da poco. Si tratta di un salto che pochi attori hanno tentato, e che nel caso di Cavill nasce proprio dall’incontro con il team di Google e con gli strumenti integrati nel nuovo laptop. Secondo quanto annunciato dall’azienda, l’attore non si fermerà allo sviluppo del gioco ma userà il dispositivo anche per i suoi progetti personali.

Cos’è Googlebook e come è nata la collaborazione

Il Googlebook rappresenta una nuova categoria di computer portatili con un sistema operativo basato su Android, messa a punto direttamente da Google. La prima ondata di modelli è stata realizzata insieme a produttori di grande calibro come ASUS, Acer, HP, Dell e Lenovo. Per sponsorizzarne il lancio la compagnia ha scelto una strada decisamente insolita, puntando su un volto noto del cinema e trasformando la promozione in un vero laboratorio creativo.

È lo stesso Cavill a raccontare come sono andate le cose. “Quando Google mi ha contattato per spiegarmi cosa stessero facendo con Googlebook e tutti gli strumenti ad esso integrati, mi ha intrigato. Così ho chiesto loro di avere l’opportunità di giocarci poco prima del debutto sul mercato. Dopo averci messo le mani sopra e aver speso un po’ di tempo con il team di sviluppo, ho pensato che questo avesse il potenziale per cominciare insieme qualcosa di speciale”. Parole che descrivono un interesse nato quasi per curiosità e poi diventato un progetto vero.

Sul nuovo videogioco per ora si sa ben poco. Non sono stati rivelati né il genere di appartenenza né le meccaniche di gameplay che verranno adottate. L’unico appuntamento fissato riguarda il mese di novembre, quando Henry Cavill e il team di Google si riuniranno per pianificare lo sviluppo del progetto, usando proprio il Googlebook come strumento di lavoro. La compagnia ha già aperto una pagina ufficiale dedicata alla collaborazione, dove verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti futuri, attesi probabilmente nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi.

Fonte: TecnoAndroid