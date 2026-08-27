Google Home, le automazioni con la smart TV non funzionano più

Chi usa Google Home per far dialogare luci, tapparelle e televisore si è accorto che qualcosa non gira come dovrebbe: le automazioni che dipendono dallo stato della smart TV hanno smesso di scattare. Niente luci che si abbassano quando parte il film, niente scenari che si attivano all’accensione dello schermo. Il sistema, semplicemente, sembra non accorgersi più che il televisore è passato da spento ad acceso o viceversa.

Il meccanismo, per chi non ci ha mai messo mano, è piuttosto semplice. Si imposta una regola del tipo “quando il TV si accende, spegni la luce principale e accendi quella d’ambiente”, oppure “chiudi le tapparelle”. Il televisore fa da innesco, tutto il resto segue a catena. Ed è proprio l’innesco a essersi inceppato. Le automazioni risultano ancora configurate correttamente dentro l’app, nessuna è sparita o si è disattivata da sola, ma il cambio di stato del televisore non viene più letto come un evento valido. È come se il segnale arrivasse a metà strada e lì si fermasse.

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Le segnalazioni hanno iniziato ad accumularsi su Reddit nel giro di pochi giorni, con toni che oscillano tra il rassegnato e il seccato. Difficile, come sempre in questi casi, capire quanto sia esteso il fenomeno. Non emerge un denominatore comune evidente: nessuna marca di televisore che spicchi sulle altre, nessuna area geografica che sembri colpita più del resto. Il che complica parecchio il lavoro di chi deve mettere le mani nel codice e capire dove si è rotto il collegamento.

Un altro capitolo dopo il passaggio a Gemini

La faccenda arriva in un momento particolare, perché gli ultimi mesi non sono stati per niente semplici per gli utenti di Google Home. Il passaggio da Assistant a Gemini ha portato con sé una lunga scia di problemi di stabilità, alcuni davvero pesanti. Automazioni che smettevano di funzionare senza preavviso, comandi vocali lanciati nel vuoto senza mai ricevere risposta, timer che sparivano nel nulla proprio mentre erano in corso. Un elenco che ha messo a dura prova la pazienza di chi aveva costruito un’intera casa connessa contando su quel sistema.

Proprio quando sembrava che la fase peggiore fosse alle spalle, ecco riemergere il tema delle automazioni. Con una differenza sostanziale, però. Questa volta il perimetro è molto più ristretto, riguarda un innesco specifico e non l’intera architettura del servizio. Chi non usa il televisore come punto di partenza per le proprie routine non dovrebbe accorgersi di nulla. E anche la portata del disservizio, per quanto fastidiosa, appare meno drammatica rispetto ai blocchi generalizzati visti durante la transizione.

Google ha preso in carico la segnalazione

La nota positiva è che a Mountain View hanno già registrato il problema. Alcuni membri del team di supporto sono intervenuti direttamente nei thread aperti su Reddit, confermando pubblicamente che la questione è nota e che gli sviluppatori stanno indagando. Non è una risposta automatica copiata e incollata, ma un riscontro diretto sui canali dove gli utenti si stavano lamentando, il che quantomeno evita la sensazione di parlare a un muro.

Per ora informazioni ufficiali più dettagliate non ce ne sono. Nessuna spiegazione tecnica su cosa abbia rotto il riconoscimento dello stato del televisore, nessuna finestra temporale precisa per il ritorno alla normalità. L’unico impegno preso riguarda la tempestività della comunicazione: appena ci saranno novità concrete, verranno condivise. Trattandosi di un problema circoscritto e già individuato, l’aspettativa è che la correzione arrivi in tempi relativamente brevi, senza le lungaggini che hanno caratterizzato i mesi della migrazione verso Gemini.

Nel frattempo chi si affida a queste routine domestiche deve tornare temporaneamente ai comandi manuali per gestire luci e tapparelle quando accende lo schermo. Le configurazioni restano salvate e non serve rifarle da zero, quindi una volta risolto il malfunzionamento tutto dovrebbe riprendere a funzionare senza alcun intervento da parte dell’utente.