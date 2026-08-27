Where Winds Meet 2.0: arriva la modalità extraction a settembre

Con oltre cento milioni di giocatori registrati tra PC, console e mobile, Where Winds Meet ha messo in fila i prossimi passi della sua era 2.0, e il pezzo forte annunciato è una modalità extraction ad alto rischio in cui si può portare via un tesoro senza sguainare la spada. L’action RPG open world free to play di ambientazione Wuxia sviluppato da Everstone Studio non si limita quindi ad allargare la mappa, ma prova a cambiare il modo stesso in cui si attraversa il Jianghu.

Il punto di partenza è l’espansione Hidden Mountain, arrivata il 23 luglio, che ha aperto ufficialmente la fase 2.0 del gioco. Una zona costruita in verticale, con percorsi che scendono dalle vette montane fino a strutture sospese e rovine sotterranee, popolata da antiche invenzioni moiste, enigmi ambientali e pericoli inediti. Da lì in avanti la roadmap si è fatta piuttosto fitta, e la presentazione alla Gamescom è servita soprattutto a spiegare cosa arriva dopo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Where Winds Meet 2.0, capitoli, resa dei conti e un pugno ubriaco

Il primo tassello è Hidden Mountain Capitolo 2: Heaven’s Threshold, pubblicato il 20 agosto con nuove missioni narrative e nuove sfide. Il capitolo successivo, fissato per il 16 settembre, chiuderà invece la trama principale di Hidden Mountain. E qui la faccenda si fa personale, perché il Capitolo 3 rimette finalmente il protagonista davanti a Qianye, il nemico che ha dato alle fiamme Blissful Retreat portando via famiglia e amici. È il primo faccia a faccia dopo l’incendio, un incontro rimandato a lungo. In mezzo ci finiranno anche nuovi scontri con boss che mescolano bestie mitologiche e macchinari moisti, con una versione giocabile in anteprima riservata ai visitatori della Gamescom, che possono anche parlare direttamente con il team di sviluppo.

Sul fronte del combattimento, Everstone ha introdotto il 3 settembre uno stile di arti marziali nuovo di zecca, il Drunken Fist, ispirato dichiaratamente al cinema d’azione classico e in particolare a Drunken Master di Jackie Chan. Non è un omaggio buttato lì. Lo studio collabora con Yuen Woo-ping, coreografo dietro La tigre e il dragone, Matrix, Kill Bill e The Grandmaster, per rendere le sequenze di scontro più vicine a quelle di un film.

Rubare invece di combattere

La novità più interessante resta però la modalità extraction prevista per settembre, pensata attorno a tre parole chiave: rischio, strategia, sopravvivenza. L’idea è lasciare a chi gioca la scelta dell’approccio, senza imporre una strada obbligata. Si può farsi largo a colpi di spada, sparire nell’ombra, ricorrere a travestimenti per ingannare i rivali oppure puntare al bottino evitando del tutto lo scontro. Anche la fuga, che di solito è la parte più tesa di questo tipo di modalità, dipende in larga misura dallo stile preferito del singolo giocatore.

Accanto a questo, lo studio sta preparando un’avventura a tema Ghost Month, costruita sul folklore orientale, sulle leggende soprannaturali e sui tabù antichi. Un lato più cupo del Jianghu, accompagnato alla Gamescom da materiale promozionale ispirato al Ghost Market.

Un mondo Wuxia che continua ad allargarsi

Hidden Mountain, nei piani di Everstone, è solo un pezzo di un disegno più lungo. Gli aggiornamenti futuri di Where Winds Meet non dovrebbero limitarsi ad aggiungere chilometri quadrati alla mappa, ma intervenire sul modo in cui ci si muove e si interagisce con l’ambiente. I contenuti già disponibili danno un’idea della direzione: cime imponenti, strutture sospese, rovine sepolte, macchinari con cui interagire, rompicapi ambientali. A questo si aggiungono illuminazione migliorata ed effetti ambientali dinamici, pensati per dare a ogni nuova regione un’identità visiva riconoscibile.

Everstone ha ribadito di voler continuare ad ampliare il Jianghu con nuove regioni, nuove storie, nuovi modi di giocare e nuove declinazioni della cultura Wuxia, forte di una base di utenti che ha già superato quota cento milioni tra le varie piattaforme.