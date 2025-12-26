Google Home: arriva il trasferimento in un tap per i vecchi device di casa Nest

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Google continua a spingere sull’integrazione dell’ecosistema Nest all’interno dell’app Google Home, e l’ultimo aggiornamento rappresenta un passo decisivo in questa direzione. Nella Public Preview è infatti arrivata una nuova funzione che consente di trasferire in un solo tocco tutti i dispositivi Nest compatibili, semplificando radicalmente un processo che finora richiedeva molteplici passaggi manuali.

Trasferimento automatico e gestione unificata

Finora, per spostare i dispositivi Nest dalla vecchia app dedicata all’ambiente Google Home, gli utenti erano costretti a ripetere la procedura di migrazione singolarmente per ogni prodotto, con un’esperienza lenta e frammentata. Con il nuovo aggiornamento, invece, basta un solo tap per completare il trasferimento di tutti i dispositivi supportati. La lista include modelli Nest Thermostat, Nest Cam, la serratura intelligente Nest x Yale Lock e i rilevatori di fumo Nest Protect, purché si tratti di versioni commercializzate dal 2015 in poi. La funzione è visibile nel changelog ufficiale e fa parte del piano di consolidamento dell’hardware Nest dentro l’ecosistema Google Home, avviato ormai da oltre due anni.

Un passo verso un ecosistema più coerente

Il colosso di Mountain View ha avviato una profonda ristrutturazione del software che gestisce la casa intelligente, cercando di uniformare l’esperienza d’uso tra i prodotti più recenti e quelli di generazioni precedenti. Negli ultimi mesi, infatti, sono arrivati nuovi controlli avanzati per i termostati meno recenti, un miglioramento della gestione della serratura Nest x Yale e opzioni di monitoraggio più flessibili per le Nest Cam di seconda generazione. Con questo nuovo trasferimento semplificato, Google Home si prepara a diventare il vero punto centrale per la gestione di tutti i dispositivi smart del brand, eliminando l’uso dell’app Nest storica, ormai destinata a un lento ma inevitabile pensionamento.

Rollout graduale e qualche limite ancora presente

Al momento, la funzione è disponibile solo per gli utenti iscritti alla Public Preview, e non è ancora chiaro dove sia collocata esattamente nel menu dell’app: Google non ha pubblicato screenshot o indicazioni precise sull’interfaccia. È quindi probabile che la feature venga progressivamente resa visibile nei prossimi giorni. Restano comunque alcuni problemi noti, in particolare con le Nest Cam di prima generazione, che continuano a soffrire di disconnessioni intermittenti all’interno di Google Home. Un segnale che, se da un lato evidenzia i progressi nella transizione, dall’altro sottolinea la complessità di mantenere un ecosistema coerente tra prodotti distribuiti nell’arco di oltre un decennio.