Google Foto: interfaccia più pulita e gestione backup più intelligente

Negli ultimi mesi Google sta lavorando in modo piuttosto silenzioso ma costante su GoogleFoto, l’app che per molti utenti Android è diventata la galleria di riferimento. L’obiettivo è quello di rendere l’esperienza più semplice, veloce e sostenibile anche dal punto di vista dei consumi energetici. Una delle prime novità che sta arrivando a un numero sempre maggiore di utenti riguarda la scheda “Crea”, che ora adotta un design più minimale. Al posto delle grandi card animate, spesso considerate dispersive, compare una griglia con icone statiche. Il risultato è un’interfaccia più ordinata e una navigazione decisamente più immediata, soprattutto per chi utilizza spesso gli strumenti creativi come collage, video automatici e animazioni.

Accanto al restyling grafico, Google Foto si prepara a introdurre una funzione molto pratica per chi ha problemi di autonomia, una nuova opzione per limitare il backup automatico. L’idea è semplice ma efficace. Attivando questa impostazione, il caricamento di foto e video sul cloud avverrà principalmente quando l’utente apre manualmente l’app, riducendo le attività in background. In questo modo si punta a risparmiare batteria, soprattutto sui dispositivi meno recenti o con capacità energetica ridotta. Non è ancora chiaro quando questa funzione verrà resa disponibile ufficialmente, ma la sua presenza nel codice fa pensare che i test siano già in fase avanzata.

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Google punta sull’IA in Foto: ricerca evoluta e remix più organizzati

Il secondo grande filone di sviluppo riguarda l’intelligenza artificiale. Google sta sperimentando nuove funzioni che potrebbero rendere Google Foto ancora più “smart”. Una di queste è Ask Moments, una sorta di ricerca avanzata che consentirebbe di interrogare direttamente gli album e i ricordi salvati, chiedendo informazioni specifiche su eventi, persone o temi presenti nelle immagini. Si tratta per ora di un prototipo, ma l’intento è quello di trasformare la galleria in uno strumento interattivo capace di comprendere meglio i contenuti dell’utente.

Sempre in ambito IA, è in arrivo anche una riorganizzazione dei modelli per la funzione Remix. Attualmente questi strumenti permettono di applicare stili ed effetti alle foto in modo rapido, ma sono raccolti in un’unica sezione poco strutturata. Con i prossimi aggiornamenti, Google Foto dovrebbe suddividerli in categorie come “Nuovo”, “Fotorealistico”, “Stile” e “Festività”, rendendo più semplice trovare l’effetto giusto senza perdere tempo a scorrere elenchi lunghi e poco intuitivi.

Nel complesso, queste novità mostrano una strategia piuttosto chiara. Lo scopo è quello di migliorare l’esperienza d’uso complessiva, senza stravolgere l’app, ma intervenendo su dettagli che fanno davvero la differenza nell’uso reale. Tra design più snello, attenzione alla batteria e funzioni IA più mirate, Google Foto si prepara a diventare ancora più centrale nel mondo Android.