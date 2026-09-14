Google fitness tracker con Wear OS: spunta la certificazione FCC

Il fitness tracker di Google non è più soltanto una voce di corridoio: un documento depositato presso la Federal Communications Commission, l’ente statunitense che certifica i dispositivi radio prima della vendita, racconta di un indossabile con display pronto a entrare in scena. Il primo indizio, però, era arrivato prima, da un’immagine pubblicitaria dedicata a Pixel 11 pubblicata da Google il mese scorso e notata da un utente su Reddit. Accanto allo smartphone, quasi in secondo piano, spuntava un oggetto mai visto prima.

Piccolo, allungato, con uno schermo che ricorda da vicino la filosofia dei braccialetti sportivi. Nessun annuncio, nessuna didascalia, solo una comparsa silenziosa in una foto promozionale. Il render circolato in rete è stato ricostruito con l’intelligenza artificiale partendo proprio da quello scatto ufficiale, quindi va preso con le pinze, ma la sagoma del dispositivo è quella.

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Un indossabile in stile Fitbit ma con Wear OS a bordo

L’aspetto più interessante riguarda il software. Secondo quanto emerge dalla documentazione, il prodotto sarebbe costruito attorno a Wear OS, lo stesso sistema operativo che muove gli orologi della gamma Pixel Watch. Una scelta tutt’altro che scontata per un accessorio di questa categoria, visto che i braccialetti fitness tradizionali si affidano quasi sempre a piattaforme proprietarie molto più leggere. Se la pista fosse confermata, Google porterebbe l’ecosistema dei suoi smartwatch su un formato più compatto e presumibilmente più economico, con tutto quello che ne consegue in termini di app, notifiche e integrazione con il resto dei dispositivi di casa.

Il richiamo a Fitbit è quasi inevitabile. Il marchio acquisito da Mountain View ha costruito la propria reputazione proprio su braccialetti leggeri e orientati al monitoraggio dell’attività fisica, e il nuovo arrivato sembra muoversi lungo la stessa direttrice, anche se sotto il cappello software di Wear OS.

Sul fronte delle specifiche tecniche i dettagli sono pochi ma concreti. Il dispositivo dispone di connettività Bluetooth LE, la variante a basso consumo pensata per gli accessori che devono restare accesi tutto il giorno senza prosciugare la batteria, e del supporto alla tecnologia GNSS per la geolocalizzazione. Tradotto in pratica, significa poter tracciare corse, camminate e uscite in bicicletta senza portarsi dietro lo smartphone. Nulla che stupisca in questa fascia di prodotto, ma la presenza del posizionamento satellitare resta un elemento da tenere d’occhio, perché non tutti i braccialetti lo integrano.

Nei documenti l’oggetto compare con l’etichetta generica di Wireless Device, formula usata quando l’azienda vuole evitare che il nome commerciale finisca in pasto ai curiosi prima del tempo. A costruirlo è Goertek, società cinese specializzata nell’assemblaggio per conto terzi, con una lista di clienti che comprende Apple, Lenovo, HUAWEI e la stessa Google. Un partner tutt’altro che casuale, insomma.

Il vero indizio si nasconde nella sigla: G8BL6, un codice identificativo che segue lo schema già utilizzato in passato dal colosso di Mountain View per altri suoi prodotti. Chi segue queste pratiche da vicino conosce bene il meccanismo, e la corrispondenza è difficile da liquidare come coincidenza.

Anche la cronologia dice qualcosa. L’unità è stata consegnata al laboratorio incaricato dei test il 19 marzo 2026, e le prove necessarie a certificarne la conformità si sono svolte nelle settimane immediatamente successive. Il passaggio davanti alla FCC rappresenta di norma uno degli ultimi ostacoli burocratici prima della commercializzazione, il che colloca il debutto in una finestra temporale relativamente vicina.