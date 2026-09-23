Google Discover, arriva Approfondisci: riassunti creati dall’AI

Nel flusso di Google Discover sta per arrivare un pulsante che cambia il modo in cui si legge una notizia: si chiama “Dive deeper”, tradotto in italiano con “Approfondisci”, e serve a far generare all’intelligenza artificiale un riassunto dell’argomento mostrato, mettendo insieme dati provenienti da fonti diverse. L’idea di fondo è semplice e anche piuttosto brutale nelle conseguenze: condensare tutto il necessario in un unico testo, così chi legge non deve più aprire i singoli link per farsi un’idea di cosa stia succedendo. L’annuncio è arrivato con un post su X del 18 settembre 2026, firmato da Robby Stein. “Premendo Approfondisci, si accede a una breve panoramica dell’argomento, accompagnata da link ben visibili verso articoli correlati, reazioni della community e reportage originali. Testeremo prima questa esperienza sui video e sperimenteremo diversi design nelle settimane a venire, procedendo per iterazioni per determinare ciò che funziona meglio”. Tradotto: si parte dai contenuti video, poi si vedrà, con un approccio graduale e modifiche in corsa.

Come funziona “Dive deeper” e perché fa discutere

La meccanica ricorda molto quella già vista con le AI Overview, i riepiloghi generati che da tempo occupano la parte alta dei risultati di ricerca. Anche qui l’intelligenza artificiale fa il lavoro di sintesi, anche qui i link alle pagine da cui arrivano le informazioni restano visibili. La differenza è il contesto: Discover non è una ricerca attiva, è un flusso che scorre, pensato per chi apre il telefono e guarda cosa c’è di nuovo senza avere una domanda precisa in testa.

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Nei commenti al post la reazione è stata compatta, e non particolarmente entusiasta. Molti utenti hanno fatto notare che una funzione così rischia di dare il colpo di grazia a un’enorme quantità di siti, il cui traffico è già stato ridimensionato dall’arrivo dei riassunti automatici nella ricerca. Il vantaggio per chi legge, d’altra parte, è difficile da negare: per capire a grandi linee un argomento potrebbe bastare scorrere il riepilogo, senza aprire cinque schede diverse, confrontare versioni e saltare da un sito all’altro. Il punto delicato è proprio questo. Ogni sintesi generata dall’intelligenza artificiale aggiunge un passaggio tra il lettore e la fonte originale. Google, almeno sulla carta, non nasconde niente: i collegamenti agli articoli correlati e alle fonti utilizzate restano lì, disponibili, e permettono di andare a fondo in autonomia. Ma la presenza di un link non significa che verrà cliccato. Se la risposta prodotta dall’AI sembra abbastanza completa, parecchie persone chiuderanno la questione dopo il riepilogo e passeranno ad altro.

Cosa cambia per gli editori e per l’affidabilità delle notizie

Per gli editori la faccenda è scomoda in modo particolare. Un sito può continuare a essere citato come fonte e allo stesso tempo vedere calare le visite, perché il contenuto principale viene riassunto direttamente dentro l’ecosistema di Google. Il paradosso è evidente: più una testata produce materiale utile e autorevole, più quel materiale diventa carburante per risposte che l’utente legge senza mai arrivare sul sito che le ha prodotte.

Poi c’è una seconda questione, forse più pesante della prima, e riguarda l’affidabilità. Un riassunto automatico può semplificare, togliere contesto, in certi casi riportare informazioni sbagliate. Se chi legge non apre le fonti originali, non ha nemmeno gli strumenti per accorgersene. Il problema quindi non tocca soltanto il traffico di chi pubblica, ma anche il modo in cui le persone verificano quello che trovano online.

La domanda che resta sul tavolo è più larga del singolo pulsante: se Google continua a trasformare porzioni sempre più ampie del web in risposte sintetiche prodotte dall’AI, che futuro hanno i siti che generano quelle informazioni? E quanta voglia avrà ancora il pubblico di andare alla fonte per controllare ciò che gli viene raccontato? Il test, per ora, parte dai video, con Dive deeper che verrà provato in versioni grafiche differenti nelle settimane successive all’annuncio.

Fonte: TecnoAndroid