Pettirosso nero, il goth robin è Bird of the Year 2025

Il titolo di Bird of the Year in Nuova Zelanda è finito quest’anno a un uccellino tutto nero, piccolo e apparentemente dimesso, che gli appassionati hanno ribattezzato con affetto il pettirosso goth. Una vittoria che arriva dopo un recupero di conservazione considerato fuori dal comune, perché questa specie è passata dall’orlo della scomparsa a simbolo nazionale di quello che la protezione della fauna può ottenere quando viene presa sul serio.

Il pettirosso nero non ha il piumaggio sgargiante di tanti rivali, non ha richiami spettacolari e non è nemmeno tra i volatili più grandi in gara. Ha però un aspetto inconfondibile, una livrea scura dalla testa alla coda che gli è valsa il soprannome affibbiato dai suoi sostenitori durante la campagna elettorale. Sì, campagna elettorale, perché il concorso neozelandese funziona esattamente così, con schieramenti, slogan e una buona dose di ironia collettiva.

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Un ritorno che nessuno dava per scontato

La storia che ha convinto i votanti è soprattutto quella della ripresa della specie. Il pettirosso nero era arrivato a un passo dall’estinzione e il fatto che oggi esista ancora, e che possa persino vincere un premio popolare, è il risultato di un lavoro di conservazione lungo e paziente. Non un colpo di fortuna, ma interventi mirati, monitoraggio costante e una gestione degli habitat che ha permesso alla popolazione di risalire.

È anche il motivo per cui questa vittoria pesa più di altre. Il Bird of the Year non è soltanto un gioco tra appassionati di ornitologia, è diventato negli anni uno degli strumenti più efficaci per parlare di biodiversità in Nuova Zelanda senza annoiare nessuno. Ogni edizione porta sotto i riflettori specie che, altrimenti, resterebbero confinate nei rapporti tecnici degli enti ambientali. Quest’anno il riflettore è toccato a un uccellino nero che in molti, fuori dal Paese, non avevano mai sentito nominare.

Perché il pettirosso goth ha conquistato i votanti

Il soprannome ha funzionato, va detto. Chiamarlo goth robin ha dato alla campagna quel tocco pop che nel concorso neozelandese fa sempre la differenza, trasformando una specie discreta in un personaggio riconoscibile. Il piumaggio nero, l’aria seriosa, la taglia minuta: gli ingredienti c’erano tutti per costruirci attorno un’identità simpatica e condivisibile. Dietro la battuta, però, resta il punto centrale. Il pettirosso nero è uno dei casi più citati quando si parla di specie salvate dall’estinzione grazie all’intervento umano, e la sua vittoria funziona come promemoria: la conservazione non è un’attività astratta, produce risultati misurabili, animali vivi che continuano a riprodursi.

Il concorso che accende ogni anno la Nuova Zelanda

Il meccanismo del concorso neozelandese è ormai collaudato. Ogni edizione genera discussioni, tifoserie improvvisate e una curiosità che va ben oltre i confini del Paese, con il pubblico che si appassiona a specie spesso sconosciute al grande pubblico internazionale. La formula regge perché mescola leggerezza e sostanza, e perché il vincitore porta sempre con sé una storia che vale la pena raccontare.

Quest’anno quella storia è la rinascita di un uccello minuscolo e nerissimo, che dal rischio di sparire per sempre è arrivato a incassare il titolo più ambito tra i volatili neozelandesi. Il pettirosso goth siede ora sul trono, e lo fa con la sobrietà cromatica che gli ha fatto guadagnare il nome.

Fonte: TecnoAndroid