Google Contatti: il nuovo design arriva per altre due sezioni

Come ben sapete, Google, ormai da diverso tempo sta lavorando all’introduzione di un nuovo linguaggio di design che ha fatto il suo esordio all’interno di Android 16 e che ora sta arrivando in tutta la suite di applicazioni Google in modo da garantire una coerenza grafica decisamente evidente a tutti gli utenti, di conseguenza tutte le applicazioni Google stanno ricevendo un update dopo l’altro che punta proprio ad introdurre in maniera profonda e completa il nuovo linguaggio definito come Material 3 Expressive.

Tra le tante applicazioni coinvolte, ovviamente è presente anche Google contatti che ha ricevuto numerosi update da questo punto di vista e ora si appresta a ricevere in via definitiva due nuovi cambiamenti che introducono i nuovo linguaggio di design, scopriamo di cosa si tratta.

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Cosa cambia in contatti

Con l’arrivo del nuovo linguaggio di design a ricevere la modifica più importante è la funzionalità legata all’importazione e all’esportazione dei contatti sotto forma di file VCF, Nello specifico, per quanto riguarda l’esportazione dei contatti adesso cambia in modo importante l’interfaccia grafica sia durante la selezione dei contatti desiderati, adesso non appare più una spunta bensì il contatto desiderato cambia leggermente colori di sfondo, sia il processo di completamento dell’esportazione, dopo aver selezionato tutti i contatti infatti viene mostrata un’interfaccia a scorrimento a partire dal basso che permette di effettuare una verifica finale prima di generare il file di esportazione.

Per quanto riguarda invece l’importazione, quando andiamo ad aprire un file di importazione, apparirà una schermata dal basso che ci permetterà di confermare l’importazione e in un secondo momento apparirà una schermata ulteriore che ci permetterà di selezionare ulteriori account per il salvataggio dei contatti che stiamo riportando, in entrambi i casi dunque abbiamo uno step di controllo in più.

Ovviamente per ricevere tutti questi cambiamenti, l’unica cosa che dovete fare è mantenere l’applicazione aggiornata all’ultima versione disponibile, alcuni utenti hanno già ricevuto questo update mentre altri lo stanno ricevendo attualmente.