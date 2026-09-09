Godzilla Minus Zero, il trailer IMAX svela un ruggito familiare

Il trailer IMAX di Godzilla Minus Zero è arrivato e porta con sé qualcosa che i fan aspettavano da mesi, ovvero un ruggito inconfondibile che lascia intuire la presenza di King Ghidorah. Toho ha diffuso il filmato completo mostrando non soltanto il mostro protagonista, ma anche quel dettaglio sonoro che basta e avanza per far partire le speculazioni. Il sequel diretto da Takashi Yamazaki raccoglie l’eredità di uno dei film più sorprendenti degli ultimi anni e prova a rilanciare, alzando la posta.

Vale la pena ricordare da dove si riparte. Godzilla Minus One, uscito nel 2023, era stato un successo internazionale inatteso, capace di conquistare anche l’Oscar per i migliori effetti visivi. Un kaiju movie girato con una concretezza rara, più interessato alle ferite umane che alla distruzione fine a sé stessa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa era rimasto in sospeso dopo Godzilla Minus One

Il primo film seguiva Kōichi Shikishima, pilota kamikaze schiacciato dal senso di colpa del sopravvissuto dopo aver esitato durante l’attacco di Godzilla alla base giapponese sull’isola di Odo, nel 1945. Perso i sensi durante lo scontro, Kōichi si era risvegliato scoprendo di essere uno dei due soli superstiti, e l’altro, il meccanico Tachibana, non gliel’aveva perdonata. I genitori del protagonista erano morti nei bombardamenti su Tokyo durante la Seconda guerra mondiale, insieme a moltissimi altri.

Kōichi aveva provato a ricostruirsi una vita accanto a Noriko e alla piccola Akiko, la bambina orfana che lei aveva salvato. Poi il mostro era tornato, e lui aveva deciso di andargli incontro per morire, come forma di espiazione. Non è finita così. Grazie al perdono e all’ingegno meccanico di Tachibana, Kōichi era sopravvissuto ed era tornato da Noriko, che però mostrava uno strano livido nero sul collo. Nel finale, un frammento dei resti di Godzilla iniziava a rigenerarsi. Un finale aperto in piena regola, e adesso quel filo viene ripreso.

La trama del sequel e il cast che torna

La sinossi ufficiale è secca e piuttosto cupa. La guerra aveva ridotto il Giappone a zero, Godzilla lo aveva sprofondato sotto lo zero. Sono passati due anni, il Paese ha attraversato una ricostruzione durissima e ha finalmente ripreso in mano la propria quotidianità. Proprio quando la pace sembra conquistata, una nuova minaccia arriva a spazzare via ogni speranza in un istante. Non ci sarà una terza volta, tutto finisce qui.

Il cast principale è quasi interamente confermato. Ryunosuke Kamiki torna nei panni di Kōichi, Minami Hamabe è di nuovo Noriko, Sae Nagatani interpreta Akiko. Ci sono anche Hidetaka Yoshioka nel ruolo di Kenji Noda, direttore dell’ufficio per la risposta ai disastri su larga scala, Kuranosuke Sasaki come Seiji Akitsu, capitano della Shinsei Maru, Miou Tanaka nei panni di Tatsuo Hotta, ex comandante del cacciatorpediniere Yukikaze, Sakura Ando come Sumiko Ōta, la vicina di casa di Kōichi, e Yuki Yamada nel ruolo di Shirō Mizushima, membro dell’equipaggio della Shinsei Maru. Ai volti noti si aggiungono Min Tanaka, che interpreta il biologo Kanji Murakami, e Masami Nagasawa nel ruolo di Aoyama.

Quando arriva al cinema

Le date sono già fissate. Godzilla Minus Zero arriva nelle sale giapponesi il 3 novembre e in Nord America il 6 novembre. La prima mondiale ufficiale è invece prevista entro la fine di questo mese al New York Film Festival, vetrina niente male per un film che parte con aspettative altissime.

Chi non ne ha mai abbastanza di lucertoloni giganti può segnarsi anche un altro appuntamento. Legendary Pictures ha in programma l’uscita di Godzilla x Kong: Supernova, seguito nel filone del Monsterverse di Godzilla x Kong: Il nuovo impero del 2024, previsto per il 2027.