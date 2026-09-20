God of War Laufey, Bruce Straley si scusa dopo le critiche

God of War Laufey è finito suo malgrado dentro una discussione molto più ampia sullo stato di salute dei giochi ad alto budget, tirato in ballo da un nome che nel settore pesa parecchio. Bruce Straley, veterano di Naughty Dog e regista di lavori come Uncharted 2, Uncharted 4 e The Last of Us, ha usato il prossimo titolo di Sony Santa Monica come esempio di quello che secondo lui non funziona più nelle produzioni tripla A. Poi, nel giro di poco, sono arrivate le scuse pubbliche.

Il passaggio incriminato arriva da un’intervista concessa a EDGE, dove Straley ha parlato della sua mancanza di entusiasmo verso le grandi produzioni contemporanee. Le parole sono state piuttosto nette: i verbi e le esperienze che vengono proposte nello spazio tripla A, ha detto, rischiano di essere noiose. Guardando God of War Laufey, ha aggiunto, ogni pixel è spettacolare, la mole di lavoro e di competenza dietro ogni singolo fotogramma resta impressionante, tanto più per chi quel tipo di giochi li ha realizzati in prima persona. Il problema, nella sua lettura, sta altrove: quando si guarda a cosa si fa concretamente dentro il gioco, l’entusiasmo svanisce. Nessun attacco al team, ha precisato, ma la sensazione che nell’intero comparto non ci sia più spazio per inserire idee fresche e innovative.

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God of War Laufey: il dietrofront di Bruce Straley su X

La cosa suona come un caso di fuoco amico, considerando che Bruce Straley arriva da uno studio interno a PlayStation Studios, anche se ha lasciato Naughty Dog nove anni fa e oggi lavora a un puzzle platformer indipendente intitolato Coven of the Chicken Foot. Forse proprio per questo il chiarimento è arrivato in tempi rapidi, affidato a un messaggio su X.

Nel post Straley si scusa apertamente con il team di God of War Laufey per averlo trascinato dentro un’attenzione negativa non richiesta e non necessaria. L’intento, spiega, era illustrare una preoccupazione che riguarda l’industria intera, ma il fatto di aver nominato quel gioco specifico ha finito per essere estrapolato dal contesto e usato come materiale da clickbait. Uno scivolone riconosciuto senza troppi giri di parole: ha idee precise su cosa non va e sui danni seri che il settore rischia di subire, oltre che su come si potrebbe intervenire, ma nel tentativo di aprire una conversazione ragionata ci ha messo il piede in fallo citando Laufey.

Un’intervista corale sui problemi dell’industria

Va detto che la frase originale non nasce isolata. Fa parte di un’intervista molto più ampia e a più voci, in cui EDGE prova a capire cosa si sia rotto nell’industria dei videogiochi, con diversi veterani chiamati a proporre possibili soluzioni. Il contesto, insomma, era tutt’altro che una stroncatura mirata. Resta però il dato di fatto che il nome è stato pronunciato, e Straley stesso lo ha ammesso.

Il punto delicato è il momento. Il team di Sony Santa Monica si è già trovato al centro di altre polemiche, legate soprattutto a due scelte creative che hanno diviso il pubblico: il cambio di protagonista, con Laufey al posto di Kratos, e l’introduzione del cubo cosmico come personaggio di accompagnamento. Aggiungere a quel quadro le critiche di un autore rispettato non aiuta, ed è esattamente ciò che Straley ha riconosciuto scrivendo che il gruppo di sviluppo non aveva bisogno di altro rumore attorno.

Il discorso di fondo, quello sul rischio di appiattimento delle grandi produzioni, rimane comunque sul tavolo e continua a circolare tra gli addetti ai lavori, alimentato da chi quei budget li ha gestiti e oggi ha scelto la strada più piccola e indipendente. God of War Laufey arriverà in esclusiva su console PlayStation 5 il 16 febbraio 2027.

Fonte: TecnoAndroid