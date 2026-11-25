Amazon ha confermato in via ufficiale la Stagione 4 di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, e lo ha fatto proprio mentre la terza stagione si avvicina alla sua conclusione. L’annuncio arriva direttamente da Amazon Prime Video, che ha già fissato un primo punto fermo nel calendario: le riprese dei nuovi episodi partiranno nella primavera del 2027. La serie ispirata all’universo di Tolkien, quindi, non si ferma e anzi prepara il terreno per proseguire il suo racconto.

Il momento scelto per la comunicazione non è casuale. Questa settimana vengono pubblicati gli ultimi due episodi della terza stagione, che hanno consolidato la posizione della produzione tra le serie più viste in assoluto sul servizio di streaming. Un risultato del genere spinge naturalmente lo studio a insistere sulla strada intrapresa e a mettere in cantiere un nuovo capitolo senza troppe esitazioni.

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Il comunicato di Amazon MGM Studios sulla quarta stagione

Il rinnovo non è soltanto una promessa. Nel comunicato diffuso dall’azienda si legge che la quarta stagione si farà e che la produzione è già in corso, con l’avvio delle riprese previsto appunto per la primavera del 2027. A sottolineare l’importanza del progetto ci ha pensato Amazon MGM Studios, che ha definito lo show come un titolo di riferimento per l’intera piattaforma.

“Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è diventata una serie di riferimento per Prime Video”, si legge nella nota ufficiale, che poi prosegue così: “Mentre la terza stagione offre il momento storico che i fan stavano aspettando, la forgiatura dell’Unico Anello, siamo orgogliosi di confermare la quarta stagione con J.D. Payne, Patrick McKay e l’intero team creativo. Non vediamo l’ora di accompagnare i fan ancora più in profondità nel ricco mondo della Seconda Era di Tolkien”.

Le parole dello studio chiariscono due aspetti. Il primo riguarda la continuità dietro le quinte, visto che a guidare il nuovo ciclo di episodi resteranno gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay insieme alla squadra che ha lavorato finora alla serie. Il secondo tocca la direzione narrativa, con la promessa di esplorare ancora più a fondo la Seconda Era descritta da J.R.R. Tolkien.

Perché la terza stagione ha cambiato le cose

Dietro la conferma c’è una scelta precisa compiuta con la Stagione 3, che ha funzionato come una sorta di “soft reboot” per tutta la produzione. Gli eventi raccontati si collocano dopo un salto temporale di cinque anni rispetto alla stagione precedente, e il tono generale si avvicina di più alla rivisitazione del classico firmata da Peter Jackson con i suoi celebri film per il cinema.

I numeri sembrano dare ragione a questa strategia. La terza stagione ha raccolto circa 33 milioni di spettatori nei primi 12 giorni di disponibilità sulla piattaforma, mettendo in scena passaggi cruciali per l’intera saga. Al centro della trama c’è infatti la forgiatura dell’Unico Anello da parte di Sauron, uno dei momenti più attesi da chi conosce l’opera originale.

L’operazione ha quindi prodotto i risultati sperati. Dopo lo spettacolare debutto della prima stagione la serie aveva registrato un calo di pubblico, ma il nuovo corso è riuscito a rilanciare il progetto e ad aprire la strada alla Stagione 4. Tra le novità della terza stagione figura anche un elemento del tutto inedito rispetto all’opera originale, accompagnato da una storia definita “davvero epica” per Gandalf.

Fonte: TecnoAndroid