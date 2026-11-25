Dopo le iniezioni e le compresse, il GLP1 arriva anche sotto forma di cioccolato, ma non si tratta di un nuovo farmaco autorizzato dalla Food and Drug Administration statunitense. Il prodotto si chiama Melt ed è proposto dalla società di telemedicina Journi Health. Sono piccoli quadratini da assumere una volta al giorno che contengono orforglipron, il principio attivo di Foundayo, il medicinale dimagrante su prescrizione sviluppato da Eli Lilly. La stessa casa farmaceutica produce anche Mounjaro e Zepbound, due trattamenti iniettabili della medesima famiglia.

Il passaggio dalla siringa alla bocca non è casuale. Man mano che le iniezioni di GLP1 diventavano sempre più popolari, Eli Lilly e Novo Nordisk, l’azienda dietro Ozempic e Wegovy, avevano capito che una versione in pillola avrebbe attirato ancora più pazienti. “Uno dei maggiori ostacoli alla diffusione è che alcuni pazienti non vogliono farsi un’iniezione” aveva spiegato Ken Custer, vicepresidente esecutivo di Eli Lilly. Foundayo ha ottenuto il via libera ad aprile, mentre la pillola di Wegovy era stata autorizzata a dicembre 2025.

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GLP1 al cioccolato: come funziona Melt e quanto costa

Secondo la fondatrice di Journi Health, Luna Yu, Melt è pensato per chi fatica con le punture o con le compresse da deglutire. Si rivolge sia a chi si avvicina per la prima volta a questi farmaci sia a chi li assume già e vuole mantenere il peso raggiunto. “È rivolto anche a chi pratica il microdosaggio e cerca benefici per la longevità” aggiunge. Va però precisato che assumere un qualsiasi farmaco GLP1 sotto la dose terapeutica standard, o sotto quella minima approvata dalla FDA, non è mai stato testato né dimostrato efficace in studi sull’uomo.

Yu non è un medico, eppure per ottenere Melt serve comunque una ricetta. Chi è interessato passa da una valutazione virtuale in cui un professionista sanitario abilitato esamina la storia clinica, decide se il prodotto è adatto e stabilisce il dosaggio. L’abbonamento mensile costa circa 165 euro per 24 quadratini di cioccolato confezionati singolarmente, visita compresa. Il prezzo di listino di Foundayo è di circa 560 euro per trenta giorni di terapia, anche se con un’assicurazione la cifra può scendere parecchio.

Il nodo dei farmaci galenici e la reazione di Eli Lilly

Dal punto di vista normativo Melt rientra tra i farmaci galenici, ossia preparazioni personalizzate realizzate da una farmacia per un singolo paziente con ingredienti approvati dalla FDA, ma con una formulazione che di per sé non ha ricevuto alcuna approvazione. L’agenzia consente queste lavorazioni quando c’è un bisogno concreto del paziente, per esempio un’allergia a un colorante o a un eccipiente, la necessità di una dose ridotta legata al peso oppure la carenza del prodotto di marca.

Proprio la scarsità dei GLP1 iniettabili, dal 2022 fino all’inizio del 2025, aveva permesso alle farmacie galeniche di produrre versioni proprie. Ne era nato un mercato online in piena espansione, con le piattaforme di telemedicina che vendevano queste alternative a una frazione del prezzo degli originali, rendendole accessibili a chi non aveva una copertura assicurativa. Oggi la carenza è finita e la FDA chiarisce che le farmacie non possono più preparare in modo sistematico e su larga scala quelle che definisce “sostanzialmente copie”, fatte salve alcune eccezioni per esigenze mediche documentate e specifiche del singolo paziente.

L’agenzia ha espresso particolare preoccupazione per i GLP1 non autorizzati e ha adottato misure severe contro le cliniche virtuali che li commercializzano. Eli Lilly ha avviato diverse cause legali contro le aziende coinvolte, ma questi prodotti continuano a essere disponibili in rete. Interpellato su Melt, un portavoce della casa farmaceutica ha risposto così: “Foundayo è un farmaco orale a base di orforglipron approvato dalla FDA, sviluppato dopo anni di ricerca scientifica innovativa e sostenuto da solidi studi clinici. Un’imitazione mai studiata che usa il cioccolato per una presunta perdita di peso tratta un bisogno sanitario serio come una trovata di marketing. Le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine devono intervenire con decisione contro i prodotti di imitazione venduti a consumatori ignari”.

Luna Yu sostiene invece che Journi Health possa offrire Melt perché non è una copia esatta dell’originale. “È davvero un formato nuovo che permette al paziente di vivere un’esperienza diversa” spiega, sottolineando che la versione commestibile risponde a chi ha difficoltà con iniezioni e pillole. “Abbiamo parlato con pazienti che hanno interrotto il trattamento proprio per questi limiti. Meritano alternative che valga la pena esplorare”. La FDA non si è ancora pronunciata su questa formula e, per il momento, tra i pazienti e il cioccolato al GLP1 ci sono soltanto pochi clic.

Fonte: TecnoAndroid