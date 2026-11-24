Il debutto di Blade Runner 2099 su Prime Video è fissato per il 25 novembre, ma l’accoglienza della critica sembra partire con il piede sbagliato. Le prime recensioni arrivate in queste ore non sono affatto incoraggianti e il dato che salta subito all’occhio riguarda Rotten Tomatoes, dove la nuova serie ha ottenuto il punteggio più basso mai registrato da un capitolo del franchise. Per un progetto con un’eredità così pesante alle spalle si tratta di un esordio decisamente in salita.

L’attesa ormai si misura in giorni. Manca davvero pochissimo all’arrivo dello show sulla piattaforma di Amazon e proprio per questo i giudizi degli addetti ai lavori pesano parecchio. Quando una produzione viene presentata come erede diretta di due titoli tanto amati, chi la guarda in anteprima finisce inevitabilmente per confrontarla con i suoi predecessori. E il confronto, almeno stando alle prime impressioni, non sta giocando a favore della serie TV.

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Un sequel con un’eredità ingombrante

Il nodo sta tutto qui. Blade Runner 2099 non è un semplice spin off ambientato nello stesso universo ma si presenta come il sequel ufficiale di due opere precise, il Blade Runner di Ridley Scott e Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Due film che nel tempo sono diventati punti di riferimento per il genere e che hanno costruito attorno al marchio un’aura quasi intoccabile. Raccogliere un testimone del genere significa accettare aspettative altissime, soprattutto da parte del pubblico più affezionato.

Proprio questo legame diretto con i lungometraggi rende ancora più evidente il passo falso nelle valutazioni. Il passaggio dal grande schermo al formato seriale è sempre delicato e la nuova produzione Prime Video si trova a dover reggere il peso di un nome che non lascia molto margine d’errore. Ogni scelta narrativa e visiva viene osservata con la lente d’ingrandimento e il verdetto della critica, almeno per ora, è severo.

Il record negativo su Rotten Tomatoes

Il dato più significativo resta quello legato all’aggregatore di recensioni. Su Rotten Tomatoes Blade Runner 2099 si colloca infatti in fondo alla classifica dell’intero franchise, con il punteggio più basso mai ottenuto da un titolo legato alla saga. Un primato che nessuna produzione vorrebbe mai conquistare, specialmente a ridosso della messa in onda, quando il passaparola e le prime opinioni contribuiscono a orientare la curiosità degli spettatori.

Va detto che si tratta delle valutazioni iniziali, quelle che arrivano prima dell’uscita vera e propria. Il quadro potrebbe quindi muoversi con l’arrivo di nuove recensioni e soprattutto con il giudizio del pubblico, che spesso segue strade diverse rispetto a quelle della stampa specializzata. Per il momento però la fotografia scattata dagli addetti ai lavori è chiara e consegna alla serie un avvio tutt’altro che brillante.

Il nuovo capitolo della saga resta comunque atteso sulla piattaforma di streaming di Amazon. L’appuntamento con Blade Runner 2099 è confermato per il 25 novembre, data in cui gli abbonati a Prime Video potranno finalmente scoprire la serie che prosegue il racconto iniziato da Ridley Scott e portato avanti da Denis Villeneuve.

Fonte: TecnoAndroid