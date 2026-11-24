Il Black Friday non si vive soltanto davanti a uno schermo. Amazon porta a Milano un’esperienza fisica pensata per immergere i visitatori nel mondo dello shopping, trasformando le offerte e le idee regalo in un percorso da esplorare. Si chiama Amazon Black Friday Wonder Space ed è aperto da oggi, 24 novembre, in via Meravigli 2A, con ingresso gratuito e diverse attività dedicate al pubblico.

L’iniziativa resterà in città fino al 29 novembre e permetterà di scoprire prodotti, servizi e novità disponibili su Amazon.it, attraversando ambientazioni ispirate a un vero e proprio Paese delle Meraviglie. Il progetto accompagna la Settimana del Black Friday, che prosegue online fino al 30 novembre, con oltre un milione di offerte distribuite tra tecnologia, casa, cucina, bellezza, moda, giocattoli e molte altre categorie. L’esperienza è pensata anche per chi sta già iniziando a cercare i regali di Natale. All’ingresso si trova infatti una selezione suddivisa per fasce di prezzo, sotto i 20 euro, sotto i 100 euro e oltre i 100 euro, per aiutare i visitatori a trovare qualche idea senza necessariamente partire da un prodotto preciso.

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Libri, eventi e un percorso tra le novità Amazon

Uno degli spazi del Wonder Space è dedicato alla lettura, con l’Angolo della Lettura e l’installazione interattiva Un libro per un ricordo. Qui è possibile scoprire titoli da regalare e iniziative legate al Mese della Lettura Amazon, attivo fino al 30 novembre, con sconti fino al 15% su una selezione di libri cartacei e oltre 1.200 eBook Kindle a partire da 1,99 euro. Il cuore dell’evento è però il Wonder Stage, un salotto immersivo a 360 gradi che ospiterà appuntamenti e ospiti. In programma anche un live streaming del podcast Made IT, con Inès Makula e Camilla Scassellati Sforzolini che intervisteranno Fabio Volo, in occasione del suo nuovo romanzo Vieni, torniamo a casa. Spazio anche a Sal Da Vinci, che presenterà il suo album natalizio SAL DA CLAUS – The Christmas Album e il brano Oh Happy Day (Amazon Music Original). Durante le giornate sarà inoltre possibile partecipare a Tracce di Meraviglia, un’installazione che trasforma i suoni dei visitatori in elementi visivi, creando un’opera collettiva destinata a evolversi nel tempo e che verrà svelata durante il Wonder Closing con Giovanni Muciaccia.

Tecnologia, moda, gaming e prodotti da scoprire

Tra le aree più interessanti c’è quella dedicata ai dispositivi Amazon, dove il pubblico può vedere da vicino le novità dell’ecosistema. Protagonista Alexa+, insieme alla nuova famiglia Amazon Alexa Tablet, che comprende il modello 12 Pro con tastiera e penna e le versioni da 11 e 8 pollici. Ci sono anche il nuovo Echo Dot, Echo Time, Amazon Kids Echo Dot, i nuovi Kindle, Fire TV Stick 4K e il telecomando Fire TV.

Non mancano spazi dedicati alla moda e alla bellezza, con accessori Amazon Fashion, skincare, make-up e profumi. In quest’area è presente anche Provami, un’esperienza interattiva che sfrutta Alexa+ per offrire consigli di stile e suggerimenti sugli outfit attraverso una richiesta vocale. I brand partner animano altri corner con esperienze dedicate: Colgate propone un percorso sul sorriso con la linea Max White Purple, L’Oréal Italia offre consulenze e attività beauty, Lavazza organizza degustazioni con Tablì e Nintendo permette di provare le discipline di Nintendo Switch Sports Resort su Nintendo Switch 2. Il percorso comprende inoltre una zona Made in Italy dedicata alle piccole e medie imprese presenti su Amazon, un’area Toys We Love con una selezione di giocattoli per il Natale e spazi per scoprire servizi come Telepass, Amazon Lens e le consegne Prime, comprese quelle in giornata o in un giorno su milioni di prodotti idonei.

Amazon Black Friday Wonder Space è aperto gratuitamente a Milano in via Meravigli 2A. L’accesso è consentito senza biglietto, mentre i clienti Telepass con app attiva o conferma di acquisto di un dispositivo Grab&Go su Amazon.it possono usufruire di un ingresso prioritario. L’apertura è prevista fino a domenica 29 novembre, mentre la Settimana del Black Friday su Amazon.it continuerà fino alle 23:59 del 30 novembre 2026, con oltre un milione di offerte disponibili.

Fonte: TecnoAndroid