Una proteina poco conosciuta potrebbe diventare un’arma preziosa contro l’Alzheimer e altre forme di demenza. Si chiama SORLA e, secondo uno studio pubblicato su Science Advances dagli scienziati del Sanford Burnham Prebys, aumentarne i livelli nel cervello dei topi riduce l’accumulo dei grovigli tossici di proteina tau. Allo stesso tempo protegge le connessioni tra i neuroni e limita parte del restringimento cerebrale tipico della neurodegenerazione. Quando invece la proteina viene eliminata, i danni peggiorano.

In condizioni normali la tau non è affatto un nemico. Aiuta infatti a stabilizzare i microtubuli, minuscole strutture che fanno da impalcatura interna ai neuroni e sostengono le complesse reti del sistema nervoso. Nell’Alzheimer e in diversi disturbi affini però queste proteine diventano anomale e si attaccano tra loro, dando vita ai cosiddetti grovigli di tau. Questi ammassi compromettono il funzionamento delle cellule nervose e sono associati al declino cognitivo e alla morte neuronale. Le malattie caratterizzate da questo accumulo prendono nel loro insieme il nome di tauopatie.

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Cosa succede quando i livelli di SORLA aumentano

Il nome completo della molecola è recettore correlato allo smistamento con ripetizioni di tipo A, e non si tratta di una novità assoluta per chi studia il cervello. “Negli ultimi 15 o 20 anni il nostro laboratorio e altri gruppi hanno raccolto parecchi dati che mostrano come SORLA possa sopprimere uno dei segni distintivi dell’Alzheimer, cioè la produzione e l’accumulo di amiloide beta” ha spiegato Timothy Huang, professore assistente al Center for Neurologic Diseases del Sanford Burnham Prebys. “Si sapeva molto poco invece sul possibile effetto di SORLA sui grovigli di tau, l’altra faccia della medaglia della malattia.”

Per chiarire il punto i ricercatori hanno incrociato topi modificati per produrre SORLA umana in più con animali che sviluppano grovigli di tau, atrofia cerebrale e problemi cognitivi. I risultati sono stati incoraggianti. La proteina in eccesso ha ridotto l’iperfosforilazione, il processo in cui troppi gruppi fosfato si legano alla tau alterandone il comportamento. Ha anche frenato la capacità della tau mal ripiegata di agire come un “seme” capace di spingere altre proteine ad aggregarsi e moltiplicare il danno. Non solo. SORLA ha preservato le sinapsi, i punti di contatto attraverso cui i neuroni comunicano, e la plasticità sinaptica, fondamentale per apprendimento e memoria. “Abbiamo osservato meno atrofia cerebrale e meno accumulo di tau, ed è stato davvero entusiasmante” ha raccontato Huijie Huang, prima autrice dello studio.

Senza la proteina il danno si aggrava e spunta un possibile bersaglio

SORLA viene prodotta a partire dal gene Sorl1, e alcune persone portano mutazioni che ne disturbano il funzionamento. Il gruppo ha quindi studiato topi privi di questo gene e incapaci di sintetizzare la proteina. Il quadro si è ribaltato del tutto. “La mancanza di SORLA ha esacerbato gli effetti dannosi osservati nelle tauopatie” ha confermato Tim Huang, autore senior della ricerca.

Grazie a tecniche avanzate di sequenziamento su singole cellule e a metodi che mappano la posizione di RNA e proteine nel tessuto cerebrale, gli scienziati hanno visto che più SORLA significa meno alterazioni nella produzione proteica alle sinapsi e meno attività genica anomala nelle cellule gliali, quelle che sostengono e proteggono i neuroni. Il dato più intrigante riguarda però la famiglia dei recettori plexina B, coinvolti nella comunicazione cellulare, uno dei quali risulta più attivo quando SORLA manca. Esistono già farmaci in grado di agire su questi recettori. “Una possibile direzione futura è riutilizzare questi farmaci per contrastare l’iperattivazione delle cellule gliali e forse invertire alcuni aspetti delle tauopatie” ha detto Tim Huang.

I prossimi passi verso la ricerca sull’uomo

Gli effetti protettivi sono stati dimostrati solo nei topi e serviranno altri studi per capire come funzionano questi meccanismi negli esseri umani. Il team intende osservare la risposta dei singoli tipi di cellule cerebrali alle variazioni di SORLA, anche trapiantando neuroni o cellule gliali umane nel cervello dei topi per valutare l’impatto delle diverse mutazioni in un organismo vivo colpito dalla malattia. “Le cellule di topo e quelle umane sono diverse” ha precisato Tim Huang. “Visto che studiamo una malattia umana, è più utile osservare la disfunzione di SORLA in una cellula umana all’interno di un cervello malato.”

L’obiettivo è arrivare a nuove strategie di cura contro l’Alzheimer, potenziando l’attività della proteina oppure riadattando medicinali già esistenti. Lo studio ha ricevuto il sostegno dei National Institutes of Health, del National Cancer Institute e del National Institute on Aging.

Fonte: TecnoAndroid