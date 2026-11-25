Alcune cavallette estinte dalle zampe insolitamente lunghe erano con ogni probabilità capaci di camminare sull’acqua, e lo facevano in un mondo in cui a dominare la scena erano ancora i dinosauri. A suggerirlo sono una serie di indizi rimasti intrappolati nell’ambra per circa 99 milioni di anni, un intervallo di tempo quasi impossibile da immaginare ma che la resina fossile ha attraversato custodendo dettagli preziosi.

L’ipotesi avanzata dagli studiosi è piuttosto chiara. Questi insetti non si limitavano a sfiorare per caso la superficie di uno specchio d’acqua. Secondo i ricercatori potevano proprio restare appoggiati sopra l’acqua senza affondare e, cosa ancora più sorprendente, spostarsi in avanti remando con le zampe. Un comportamento che oggi nessuno associa alle classiche cavallette che saltano tra l’erba dei prati in piena estate.

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Cavallette preistoriche: cosa raccontano gli indizi conservati nell’ambra

La resina fossilizzata funziona da sempre come una specie di archivio naturale. Quando un piccolo animale resta inglobato in una goccia vischiosa, il suo corpo può arrivare fino ai giorni nostri con un livello di dettaglio che le rocce difficilmente riescono a offrire. È proprio grazie a questa capacità di conservazione che gli scienziati hanno potuto osservare da vicino queste antiche cavallette preistoriche e ricostruire, almeno in parte, il loro modo di muoversi.

Il tratto che salta subito all’occhio è la lunghezza delle zampe. Non si tratta di un dettaglio estetico qualunque, perché è uno degli elementi che hanno spinto i ricercatori a ritenere che questi insetti fossero adatti a una vita a contatto con l’acqua. Gli indizi custoditi nell’ambra, messi insieme, delineano il ritratto di animali in grado di galleggiare in superficie e di avanzare con un movimento simile a quello di una pagaia.

Ovviamente parliamo di una deduzione costruita su ciò che i reperti mostrano. Gli scienziati non hanno potuto vedere queste creature in azione, ma le tracce rimaste nella resina sono state sufficienti per far emergere un’idea precisa sul loro stile di vita. Ed è un’idea che ribalta un po’ l’immagine abituale di questi insetti, legati nell’immaginario comune soprattutto al salto.

Insetti che remavano accanto ai dinosauri

C’è poi il contesto in cui tutto questo avveniva. Le cavallette che camminavano sull’acqua vivevano in un’epoca lontanissima, quando i grandi rettili popolavano ancora la Terra. Mentre i dinosauri si muovevano sulla terraferma, questi piccoli insetti dalle zampe slanciate se ne stavano sospesi sulla superficie dell’acqua, spingendosi da un punto all’altro con i loro arti allungati.

Pensare a una cavalletta che rema fa sorridere, eppure è esattamente lo scenario che i ricercatori ritengono plausibile alla luce di quanto conservato nell’ambra. Questi animali avevano trovato un modo tutto loro per sfruttare un ambiente che oggi non si collega di certo alla loro famiglia. Un adattamento che, a quanto pare, non è sopravvissuto fino ai nostri giorni, dato che si parla di specie estinte.

Il valore della scoperta sta anche qui. Un frammento di resina vecchio di 99 milioni di anni riesce a restituire informazioni su un comportamento che altrimenti sarebbe rimasto del tutto sconosciuto. Senza quella goccia ambrata, nessuno avrebbe probabilmente mai immaginato che tra gli insetti dell’era dei dinosauri ci fossero cavallette capaci di stare sull’acqua.

Gli indizi raccolti sono quelli che hanno convinto gli scienziati: zampe lunghe e caratteristiche compatibili con la capacità di sostare sulla superficie liquida e di attraversarla remando, il tutto racchiuso in un pezzo d’ambra risalente a 99 milioni di anni fa.

Fonte: TecnoAndroid