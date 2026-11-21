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Chi usa Gemini e preferisce tenere le proprie conversazioni fuori dall’addestramento dei modelli fino a oggi doveva accettare un prezzo piuttosto alto, perché l’unico modo per farlo era rinunciare anche alla cronologia delle chat. Google sta ora cambiando questo meccanismo e separa le due cose, così sarà possibile conservare l’elenco delle conversazioni e scegliere a parte se i contenuti possano servire ad allenare l’AI generativa.
Il sistema in vigore finora era molto semplice, forse anche troppo. Per evitare che gli scambi con l’assistente finissero tra i dati di addestramento bastava disattivare l’attività, ma da quel momento ritrovare una vecchia chat diventava impossibile. Chi aveva lasciato un lavoro a metà, magari una bozza da rifinire o una ricerca da completare, non poteva più riprenderlo da dove l’aveva interrotto. Un compromesso che a molti stava stretto e che metteva sullo stesso piatto due esigenze diverse, cioè la comodità di avere tutto a portata di mano e la volontà di non contribuire allo sviluppo del modello con le proprie informazioni.
Come funziona il nuovo controllo di Gemini
Google sta distribuendo due controlli separati, pensati proprio per sciogliere questo nodo. Il primo resta legato alla cronologia e permette di mantenere visibile l’elenco delle conversazioni. Il secondo è il vero elemento nuovo e riguarda il contenuto delle chat, compresi i file allegati. In pratica tutto ciò che viene scritto o caricato durante una sessione con Gemini ricade sotto questa impostazione.
Quando si spegne il nuovo interruttore lasciando attiva la cronologia, le conversazioni continuano a comparire nell’account e si possono riaprire senza problemi. Chi aveva bisogno di tornare su un progetto avviato giorni prima ritrova quindi la propria chat al suo posto, mentre i contenuti non vengono usati per l’addestramento dell’intelligenza artificiale. Una distinzione che sulla carta sembra banale ma che cambia parecchio l’esperienza quotidiana di chi si affida all’assistente per lavoro o per studio.
C’è poi un aspetto temporale da tenere presente. La scelta riguarda gli scambi futuri, quindi l’impostazione si applica alle nuove conversazioni avviate dopo averla modificata e non a quelle già avvenute in precedenza.
Le eccezioni previste da Google
Il nuovo interruttore non esclude ogni possibile utilizzo dei dati, e Google lo specifica in modo esplicito. La prima eccezione riguarda chi invia volontariamente un feedback. In quel caso le informazioni condivise seguono un percorso diverso rispetto a quello stabilito dall’impostazione generale.
L’azienda indica inoltre di poter usare le conversazioni per migliorare il servizio in altri modi oppure per ragioni di sicurezza. Disattivare l’addestramento, quindi, non equivale a mettere le chat completamente al riparo da qualsiasi tipo di analisi, ma limita uno specifico impiego dei contenuti, cioè quello legato allo sviluppo dei modelli di AI generativa.
Fonte: TecnoAndroid