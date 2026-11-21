Chi usa Gemini e preferisce tenere le proprie conversazioni fuori dall’addestramento dei modelli fino a oggi doveva accettare un prezzo piuttosto alto, perché l’unico modo per farlo era rinunciare anche alla cronologia delle chat. Google sta ora cambiando questo meccanismo e separa le due cose, così sarà possibile conservare l’elenco delle conversazioni e scegliere a parte se i contenuti possano servire ad allenare l’AI generativa.

Il sistema in vigore finora era molto semplice, forse anche troppo. Per evitare che gli scambi con l’assistente finissero tra i dati di addestramento bastava disattivare l’attività, ma da quel momento ritrovare una vecchia chat diventava impossibile. Chi aveva lasciato un lavoro a metà, magari una bozza da rifinire o una ricerca da completare, non poteva più riprenderlo da dove l’aveva interrotto. Un compromesso che a molti stava stretto e che metteva sullo stesso piatto due esigenze diverse, cioè la comodità di avere tutto a portata di mano e la volontà di non contribuire allo sviluppo del modello con le proprie informazioni.

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Come funziona il nuovo controllo di Gemini

Google sta distribuendo due controlli separati, pensati proprio per sciogliere questo nodo. Il primo resta legato alla cronologia e permette di mantenere visibile l’elenco delle conversazioni. Il secondo è il vero elemento nuovo e riguarda il contenuto delle chat, compresi i file allegati. In pratica tutto ciò che viene scritto o caricato durante una sessione con Gemini ricade sotto questa impostazione.

Quando si spegne il nuovo interruttore lasciando attiva la cronologia, le conversazioni continuano a comparire nell’account e si possono riaprire senza problemi. Chi aveva bisogno di tornare su un progetto avviato giorni prima ritrova quindi la propria chat al suo posto, mentre i contenuti non vengono usati per l’addestramento dell’intelligenza artificiale. Una distinzione che sulla carta sembra banale ma che cambia parecchio l’esperienza quotidiana di chi si affida all’assistente per lavoro o per studio.

C’è poi un aspetto temporale da tenere presente. La scelta riguarda gli scambi futuri, quindi l’impostazione si applica alle nuove conversazioni avviate dopo averla modificata e non a quelle già avvenute in precedenza.

Le eccezioni previste da Google

Il nuovo interruttore non esclude ogni possibile utilizzo dei dati, e Google lo specifica in modo esplicito. La prima eccezione riguarda chi invia volontariamente un feedback. In quel caso le informazioni condivise seguono un percorso diverso rispetto a quello stabilito dall’impostazione generale.

L’azienda indica inoltre di poter usare le conversazioni per migliorare il servizio in altri modi oppure per ragioni di sicurezza. Disattivare l’addestramento, quindi, non equivale a mettere le chat completamente al riparo da qualsiasi tipo di analisi, ma limita uno specifico impiego dei contenuti, cioè quello legato allo sviluppo dei modelli di AI generativa.

Fonte: TecnoAndroid