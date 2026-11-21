Acari, polvere e allergeni possono accumularsi tra le fibre di materassi, cuscini e divani senza essere visibili a occhio nudo. Per intervenire anche su queste superfici arrivano le offerte JIGOO per il Black Friday 2026, con tre aspiratori per materassi proposti a prezzo ridotto dal 19 al 30 novembre. La promozione coinvolge due versioni del J300 e il più potente T600, con ribassi che raggiungono il 23%.

JIGOO J300: aspirazione da 13.000 Pa e luce UV

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Credits: TecnoAndroid

Il JIGOO J300 è un battimaterasso progettato per la pulizia di letti, divani e altri mobili imbottiti. Il dispositivo integra un motore da 500 W complessivi, capace di sviluppare una potenza aspirante di 13.000 Pa, abbinata a una spazzola metallica che vibra fino a 12.000 battute al minuto per smuovere lo sporco depositato nei tessuti.

Tra le funzioni disponibili ci sono la lampada UV da 253,7 nm e gli ultrasuoni, affiancati da un sistema di riscaldamento a 55 °C. La dotazione comprende anche sensori che analizzano la presenza di residui durante la pulizia: un indicatore luminoso segnala le aree che richiedono ulteriori passaggi, distinguendo tra una maggiore concentrazione di sporco e una superficie già pulita. Il sistema a doppio contenitore prevede uno scomparto dedicato alla filtrazione e uno alla raccolta della polvere, contribuendo a trattenere le particelle aspirate e a mantenere efficiente il processo di pulizia

Durante il Black Friday il J300 White passa da 105,87 a 89,99 euro, mentre la versione J300 Gray scende da 129,99 a 99,99 euro.

JIGOO T600: doppio motore e aspirazione da 15.000 Pa

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Chi cerca prestazioni superiori può valutare il JIGOO T600, modello dotato di due motori digitali da 700 W complessivi e una potenza di aspirazione dichiarata di 15.000 Pa. La bocchetta larga 23 centimetri permette di lavorare su superfici ampie, come materassi matrimoniali e divani.

Il sistema di pulizia combina luce UV, ultrasuoni e aria calda, quest’ultima raggiunge una temperatura costante di 60°C in circa 5 secondi. Il produttore dichiara inoltre un’efficacia di riduzione degli acari della polvere fino al 99,99%, grazie a un contenitore ciclonico progettato per limitare il ritorno della polvere nell’ambiente. Il dispositivo, infine, è dotato di un sistema di diffusione di fragranze botaniche.

Sul corpo del dispositivo è presente un display LED che mostra le informazioni sul funzionamento e i dati rilevati dal sensore intelligente. Il T600 integra anche ruote per facilitare gli spostamenti e un sistema di sicurezza che attiva la luce UV-C soltanto quando entrambe le ruote sono premute contemporaneamente. Il prezzo promozionale scende da 152,93 a 129,99 euro, con una riduzione del 15%.

Fonte: TecnoAndroid