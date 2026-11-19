Dopo quasi quattro anni di attesa per un film tutto dedicato a Sam Wilson, Captain America: Brave New World è uscito nelle sale e se n’è andato senza troppo rumore. Proprio adesso però, con Avengers: Doomsday ormai alle porte, vale la pena tornare a guardarlo, perché il nuovo evento corale della Marvel sembra pronto a dare al Capitano interpretato da Anthony Mackie un ruolo da vero leader. Trailer e recenti interviste promozionali lasciano intendere proprio questo.

Il film raccoglie l’eredità di The Falcon and the Winter Soldier e mostra Wilson con lo scudo ormai stretto in mano, affiancato da Joaquin Torres (Danny Ramirez) nei panni del nuovo Falcon. Al botteghino è andato bene, ma il risultato porta addosso i segni evidenti delle riprese aggiuntive. Non serve molto per capire quali parti siano state riscritte o girate di nuovo, e il risultato sono due ore piuttosto frammentate che sembrano quasi staccate dal resto del MCU.

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Un Capitano che non vuole essere Steve Rogers

Critiche a parte, il nuovo Captain America riesce finalmente a brillare. Sam è spiritoso per natura, non si fa mettere i piedi in testa e pur essendo il volto stesso della nazione continua a diffidare dell’autorità e del governo. Il braccio di ferro con il presidente Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nella sua unica apparizione Marvel, è ciò che spinge avanti la storia. Quando Ross gli ricorda che non è Steve Rogers, lui gli dà ragione senza scomporsi.

Ross lo invita alla Casa Bianca ma Sam accetta solo a patto di portare con sé l’eroe americano Isaiah Bradley, di cui il presidente non si fida. Lì gli viene chiesto di aiutare a ricostruire gli Avengers, proposta che Wilson lascia sostanzialmente cadere. Poi la situazione precipita. Durante una presentazione ai leader mondiali dedicata al nuovo adamantio appena scoperto parte una canzone e Bradley, insieme ad altri uomini, apre il fuoco contro il presidente. È chiaro a tutti che si tratta di una sorta di cellula dormiente attivata a distanza, tranne che a Ross, il quale nasconde parecchi segreti.

Dietro ogni cosa c’è Samuel Sterns, alias il Leader. Ross gli aveva promesso la libertà in cambio di pillole capaci di tenere in vita il suo cuore malato, salvo poi tirarsi indietro per paura che smettesse di produrle. Così Sterns ha deciso di vendicarsi dal carcere con i suoi poteri mentali, arrivando persino a controllare due piloti da caccia americani e a farli schiantare. In quello scontro aereo Torres resta ferito e Sam si ritrova a salvare il mondo praticamente da solo. Il regista Julius Onah e gli sceneggiatori Rob Edwards, Malcolm Spellman, Dalan Musson e Peter Glanz hanno voluto regalargli questo momento, fino al duello finale contro Hulk davanti alla Casa Bianca. Già, perché quelle pillole trasformano anche Ross in Hulk.

La scena dopo i titoli di coda e il ritorno di Hulk Rosso

Difficilmente questa trama verrà ripresa in Avengers: Doomsday, e se mai comparirà un presidente degli Stati Uniti non sarà certo Ross. Molto più importante è invece la scena dopo i titoli di coda, che aveva offerto l’indizio più chiaro sul nuovo film ben prima che i Russo confermassero le incursioni sulla Terra 616 e prima ancora che si sapesse del legame con il ciclo di Jonathan Hickman. Sam fa visita a Sterns in prigione e il genio, capace di prevedere infiniti esiti, lo mette in guardia da una minaccia multiversale. “Condividiamo lo stesso mondo, non è così, questo mondo per salvare il quale morirai” sono le sue parole.

Poi c’è Hulk Rosso. Quando Harrison Ford venne annunciato al Comic Con di San Diego si mise a correre sul palco con Mackie fingendo di trasformarsi. Alla domanda su un possibile ritorno nella Marvel ha risposto con un secco no, ma nel multiverso tutto è possibile e una versione alternativa del personaggio non è da escludere. Le scene inedite di Avengers: Endgame Encore hanno infatti rivelato che Bruce Banner è stato catturato dal Dottor Destino, lasciando la squadra senza un Hulk. Una teoria dei fan ipotizza che Sam vada a reclutare Ross in carcere. Nei fumetti di Hickman il personaggio non c’è, ma Doomsday sembra prendersi diverse libertà rispetto alle tavole originali.

Con un cast così affollato, la curiosità riguarda anche le interazioni di Wilson con gli altri eroi, da un possibile botta e risposta con Yelena allo scontro diretto con Destino, mentre Namor sembra destinato a fare il cascamorto con Sue Storm. Captain America: Brave New World è disponibile in streaming su Disney Plus, mentre Avengers: Doomsday arriverà al cinema il 18 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid