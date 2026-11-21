Gli anelli intelligenti si sono ritagliati in fretta un ruolo preciso, quello di dispositivi pensati prima di tutto per la salute, e Oura Ring 5 rappresenta forse l’esempio più chiaro di questa filosofia. In vista del Black Friday, con le grandi tavolate delle feste ormai vicine, Amazon propone l’ultimo anello di Oura con uno sconto del 25%. La versione argento in misura 7 scende da circa 345 euro a circa 260 euro, un taglio che rende decisamente più accessibile un prodotto che fino a poco tempo fa restava piuttosto caro.

Parliamo di uno smart ring sottilissimo e leggero, così discreto che dopo qualche ora quasi ci si dimentica di averlo al dito. A renderlo comodo nella vita di tutti i giorni contribuiscono l’autonomia generosa e il monitoraggio automatico delle attività, che lavora in sottofondo senza chiedere interventi continui. Chi ha sempre guardato con sospetto questa categoria di dispositivi, magari temendo anelli troppo stretti o pesanti, potrebbe cambiare idea proprio con questo modello.

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Oura Ring 5: più sottile del 40% senza rinunciare alle prestazioni

Il dato che salta subito all’occhio riguarda lo spessore. Rispetto alla generazione precedente, Oura Ring 5 è più sottile del 40%, e la differenza si sente eccome quando lo si indossa. Anche le finiture aiutano parecchio, perché le varie colorazioni disponibili, dall’argento all’oro, permettono di abbinarlo senza fatica a qualsiasi abbigliamento, dal più casual al più elegante.

La cosa interessante è che la cura dimagrante non ha toccato due aspetti fondamentali come la batteria e le prestazioni. L’autonomia dichiarata va dai sei ai nove giorni, e a bordo trovano posto il sensore per la frequenza cardiaca, quello per l’ossigenazione del sangue e un sensore digitale di temperatura. Nell’uso quotidiano costante l’anello si è rivelato praticamente impercettibile, anche se dietro le quinte succede parecchio.

Sul fronte dell’allenamento il quadro è un po’ più sfumato. Indossarlo durante l’attività fisica non è affatto spiacevole e, a differenza di quanto accadeva con Ring 4 durante gli esercizi con i pesi, il nuovo modello non ha dato il fastidioso problema del pizzicamento della pelle. Oltre al monitoraggio di base, il dispositivo apre le porte a Oura Labs e a diverse funzioni dedicate alla salute femminile come Cycle Insights e Pregnancy Insights, oltre a quelle legate alla salute metabolica con il tracciamento del glucosio e dei pasti.

I limiti da considerare prima dell’acquisto

Non tutto però è perfetto, e qualche aspetto merita attenzione prima di approfittare dell’offerta. Chi cerca dati cardiaci estremamente precisi potrebbe rimanere deluso. L’anello raccoglie una grande quantità di informazioni sulla salute, ma durante l’esercizio fisico ha mostrato qualche incertezza, soprattutto negli allenamenti più intensi, dove le rilevazioni del battito risultano altalenanti e a tratti poco affidabili.

C’è poi la questione delle taglie, visto che Oura ha realizzato questo modello in un numero di misure inferiore rispetto al passato. Un altro elemento da mettere in conto riguarda l’abbonamento. Alcune delle funzioni migliori richiedono infatti un pagamento ricorrente, e chi preferisce evitare costi continuativi dopo l’acquisto potrebbe orientarsi altrove. Per tutti gli altri, con lo sconto del 25% su Amazon, Oura Ring 5 argento in misura 7 è disponibile a circa 260 euro invece dei circa 345 euro di listino.

Fonte: TecnoAndroid