Gemini in Google Fogli arriva su Android: ecco cosa cambia

Chi lavora con i fogli di calcolo dallo smartphone ha adesso un alleato in più, perché Gemini in Google Fogli è arrivato ufficialmente anche sull’app per Android. L’annuncio è passato dal blog dedicato agli aggiornamenti della suite Workspace e porta sui dispositivi mobili quella stessa capacità di analisi che finora era confinata alla versione web del servizio. Insieme alla novità, l’applicazione si è portata a casa anche una “nuova” icona, con le virgolette che sono d’obbligo per un motivo curioso.

Il funzionamento è tutto sommato immediato. Aprendo un foglio di calcolo su un dispositivo Android basta toccare l’icona con la scintilla e iniziare a porre domande sui dati contenuti nel documento. Niente formule da ricordare, niente passaggi complicati: l’assistente risponde in linguaggio naturale, sintetizza, interpreta, aiuta a capire cosa raccontano quelle righe e quelle colonne anche quando si è fuori casa o in mezzo a una riunione.

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Cosa sa fare (e cosa no) l’assistente nell’app Android

In questa prima fase le funzioni di Gemini nell’app mobile sono concentrate sull’analisi e sull’interpretazione delle informazioni. Serve capire un andamento, individuare uno schema, farsi restituire una lettura sintetica di un insieme di numeri? Lo strumento è pensato esattamente per quello. Per tutto il resto, invece, la strada resta quella di sempre. Google stessa consiglia di passare alla versione web per le modifiche più complesse, per la formattazione dei dati e per la generazione delle formule, operazioni che su schermo piccolo risulterebbero comunque scomode.

La distribuzione è partita il 9 settembre 2026 e proseguirà nel corso di due settimane, fino a coprire l’intera platea interessata. Interessata, appunto, perché non si tratta di una funzione aperta a tutti. Gemini in Google Fogli su Android rientra tra le funzionalità premium e richiede una sottoscrizione attiva tra quelle previste: Google Workspace Business nelle varianti Standard e Plus, Google Workspace Enterprise sempre in versione Standard e Plus, Google AI Pro for Education, oltre ai piani Google AI Pro e AI Ultra. Chi utilizza un account gratuito, quindi, per ora resta a guardare.

L’icona ruotata di 180 gradi e il dettaglio che nessuno aveva notato

La seconda novità è di quelle che passano sotto silenzio ma fanno sorridere. A fine maggio il colosso di Mountain View aveva rinnovato le icone di tutte le app della suite Google Workspace, e quella di Fogli aveva abbandonato il vecchio design verticale con la tabella 2×2 al centro. Al suo posto era arrivata una versione orizzontale, più coerente con l’idea stessa di foglio di calcolo, che in genere si estende in larghezza più che in altezza. Il verde è rimasto il colore dominante, arricchito dai gradienti adottati su tutte le altre applicazioni della famiglia.

Peccato che qualcosa non tornasse. Diversi utenti avevano fatto notare una stranezza: i fogli di calcolo si sviluppano dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra, mentre quella grafica suggeriva l’esatto contrario, una crescita dal basso verso l’alto e da destra verso sinistra. Con l’ultima versione dell’app, senza alcun annuncio, è arrivata la correzione. La “nuova” icona è identica alla precedente, semplicemente ruotata di 180 gradi. Un ritocco minimo che però rimette le cose al loro posto.

Per chi volesse mettere le mani sull’aggiornamento, la procedura è quella di sempre attraverso il Google Play Store: si raggiunge la pagina dell’applicazione e si seleziona “Installa” oppure “Aggiorna”, quando l’opzione risulta disponibile. Le novità legate all’intelligenza artificiale, del resto, continuano ad allargarsi progressivamente all’interno dell’intera suite di produttività firmata Google.

Fonte: TecnoAndroid