Gemini e pubblicità: Google smentisce le indiscrezioni su un lancio nel 2026

Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare l’ipotesi che Gemini potesse accogliere annunci pubblicitari già nel 2026. L’indiscrezione, riportata da Adweek, parlava di trattative attive tra Google e alcuni importanti clienti, interessati a inserire contenuti sponsorizzati direttamente nell’esperienza del chatbot. Due aziende avrebbero persino confermato alla testata di essere a conoscenza dei piani.

La notizia ha generato timori tra gli utenti, preoccupati che un’interfaccia oggi pulita e lineare potesse trasformarsi in un ambiente più vicino ai prodotti pubblicitari tradizionali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La smentita ufficiale di Google

La risposta di Google è arrivata rapidamente e con toni decisi. Dan Taylor, Vicepresidente per i Global Ads, ha definito la notizia “falsa”, criticando l’affidamento a fonti anonime ritenute male informate. Taylor ha chiarito che nell’app Gemini non sono presenti annunci e che, allo stato attuale, non esistono piani per introdurli.

Una posizione netta, che non cancella però le dichiarazioni del CEO Sundar Pichai risalenti a febbraio. In quell’occasione aveva riconosciuto che Google possiede “ottime idee” sull’eventuale integrazione pubblicitaria nei modelli AI. Un’apertura che lascia intendere uno scenario in evoluzione, più legato ai tempi e alle modalità che a un rifiuto assoluto del modello.

Il contesto competitivo e gli esperimenti già in corso

Le indiscrezioni su Gemini arrivano in un momento in cui anche il rivale più diretto, ChatGPT, è oggetto di discussione per possibili forme di monetizzazione. Nel codice dell’assistente OpenAI sono stati individuati riferimenti a funzioni come search ad e ad features, suggerendo un interesse simile. In entrambi i casi, il tema centrale è come introdurre pubblicità senza compromettere l’esperienza dell’utente.

Google, d’altra parte, ha già sperimentato inserzioni in prodotti basati sull’intelligenza artificiale. Nella Modalità AI della Ricerca, i risultati sponsorizzati compaiono accanto alle risposte generate dal modello, un formato che sta venendo testato in più mercati.

Monetizzazione inevitabile, ma tempi ancora incerti

Nonostante la negazione ufficiale, la pubblicità rimane il principale motore di ricavi per Google. L’idea che Gemini possa diventare in futuro un nuovo spazio da monetizzare non è considerata irrealistica dagli analisti, ma non esistono indicazioni concrete su tempi o modalità.

Per ora, la linea ufficiale è chiara: nessun annuncio pubblicitario è previsto all’interno di Gemini. Il dibattito, però, è solo all’inizio.