The Witcher 3 Remastered batte il record su Steam dopo 11 anni

Il ritorno di The Witcher 3: Wild Hunt su Steam ha qualcosa di notevole, perché a più di undici anni dal debutto il gioco di CD Projekt RED ha appena firmato un nuovo record di giocatori contemporanei. Il merito va a The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, la versione rimasterizzata che ha riportato in massa gli utenti sulle tracce di Geralt. Fin dal lancio il titolo ha conquistato un pubblico molto ampio. Ci sono i lettori affezionati alla saga letteraria e ci sono anche gli appassionati di giochi di ruolo d’azione a mondo aperto, che in quell’avventura hanno trovato uno dei punti di riferimento del genere.

Lo studio polacco non ha mai smesso di seguire la sua creatura, anche a distanza di così tanto tempo. Tra le strade scelte per tenerla viva c’è proprio questa edizione rimasterizzata, presentata semplicemente come The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, che ha catturato l’attenzione della community quasi immediatamente. Il risultato si è visto subito nei numeri, cresciuti con una rapidità che pochi si aspettavano per un gioco con oltre un decennio sulle spalle.

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Il nuovo picco su Steam e il confronto con la serie Netflix

Mentre la notizia prendeva forma, il conteggio degli utenti collegati contemporaneamente a The Witcher 3: Wild Hunt Remastered su Steam aveva raggiunto quota 134.406. Una cifra importante, che diventa ancora più interessante se messa accanto al primato precedente.

Il vecchio record si fermava infatti a 103.329 giocatori. Quel picco era arrivato in occasione della prima stagione di The Witcher, la serie TV live action con Henry Cavill disponibile su Netflix, che all’epoca aveva spinto moltissime persone a rispolverare il videogioco o a scoprirlo per la prima volta. La versione remastered ha superato quel traguardo con un margine netto. E siccome il contatore continuava a salire minuto dopo minuto, è plausibile che nel giro di qualche ora il distacco rispetto al vecchio primato diventi ancora più ampio.

Tanti giocatori ma non altrettante copie vendute

C’è però un aspetto da tenere bene a mente prima di leggere questi dati come un trionfo commerciale. La versione remastered è stata infatti offerta in regalo a chi aveva già acquistato il gioco, per cui il numero di utenti connessi non può essere considerato un indicatore delle vendite. Si tratta in larga parte di giocatori che avevano già la propria copia in libreria e che hanno colto l’occasione per tornare nel mondo di Geralt con una veste grafica rinnovata.

Al momento The Witcher 3: Wild Hunt Remastered è anche proposto in sconto, quindi qualche nuovo arrivato potrebbe aver deciso di lanciarsi per la prima volta nell’avventura dello strigo. Resta il fatto che la maggioranza di chi sta giocando in queste ore possedeva il titolo già da tempo. Lo conferma la classifica settimanale di Steam, dove il gioco occupa soltanto la 26esima posizione tra i più venduti. Nessuna impennata clamorosa sul fronte degli acquisti, dunque, ma un enorme ritorno di pubblico per l’upgrade gratuito che rinfresca l’aspetto del capolavoro di CD Projekt.

Fonte: TecnoAndroid