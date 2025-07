OpenAI: l’accordo con Oracle costa 30 miliardi di dollari all’anno

In un contesto in cui le infrastrutture tecnologiche diventano centrali per l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, un accordo senza precedenti ha catturato l’attenzione dell’intero settore. Oracle fornirà a OpenAI servizi cloud per un valore stimato di 30 miliardi di dollari l’anno. La notizia è inizialmente trapelata tramite il Wall Street Journal. È stata poi confermata direttamente da Sam Altman, CEO di OpenAI, attraverso una comunicazione ufficiale. La quale è stata pubblicata sia sulla piattaforma X che sul blog aziendale. Anche se Altman non ha mai confermato esplicitamente l’ammontare dell’accordo, le cifre suggerite trovano fondamento nella reazione dei mercati e nei dettagli diffusi.

OpenAI sigla un nuovo accordo con Oracle: ecco i dettagli trapelati

L’accordo con Oracle rappresenta solo una componente del più ampio disegno strategico denominato Stargate. Lanciato all’inizio dell’anno da OpenAI insieme a Oracle e SoftBank. Si tratta di un progetto titanico, del valore complessivo di circa 500 miliardi di dollari, finalizzato alla costruzione di una nuova generazione di infrastrutture tecnologiche per l’AI. Il primo sito, Stargate I, sorgerà ad Abilene, in Texas, e richiederà non solo risorse finanziarie imponenti, ma anche soluzioni ingegneristiche inedite.

Al centro della collaborazione vi è la fornitura di una capacità energetica pari a 4,5 gigawatt. Quest’ultima è necessaria per alimentare i nuovi data center di OpenAI. L’enorme domanda energetica riflette la dimensione crescente dei modelli di intelligenza artificiale e le ambizioni espansive dell’azienda.

Il progetto però ha sollevato alcuni dubbi riguardo la disparità tra l’investimento previsto da OpenAI e i suoi attuali ricavi. Con un fatturato annuo ricorrente dichiarato di circa 10 miliardi di dollari, l’azienda si impegna in una spesa che rappresenta tre volte le sue entrate correnti. Tale squilibrio suggerisce una strategia fondata su una visione di lungo termine. Non resta che attendere e vedere se tale scommessa riuscirà a tradursi in una posizione di vantaggio sostenibile nel panorama sempre più competitivo dell’intelligenza artificiale.