Gemelli digitali, gli agenti AI non replicano le opinioni umane

Gli agenti AI non sono ancora pronti a sostituire le persone in carne e ossa nella ricerca comportamentale, e a dirlo è un nuovo studio che ha messo alla prova i cosiddetti gemelli digitali. L’idea, sulla carta, aveva un fascino evidente: costruire copie virtuali di individui reali, interrogarle come si farebbe con un partecipante umano e ottenere risposte plausibili senza dover reclutare, pagare e coordinare centinaia di volontari. Il problema è che quelle copie, alla prova dei fatti, non riproducono davvero le opinioni delle persone da cui sono state modellate.

È una differenza tutt’altro che secondaria. Nella ricerca comportamentale il valore di una risposta sta proprio nella sua specificità, in quel misto di storia personale, contraddizioni e sfumature che rende un’opinione riconoscibile. Un modello che restituisce una versione mediata, levigata, statisticamente ragionevole di ciò che una persona potrebbe pensare non commette necessariamente un errore grossolano. Semplicemente non è la stessa cosa. E per chi studia atteggiamenti, preferenze o decisioni, quella distanza cambia il risultato.

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Cosa sono i gemelli digitali e perché piacevano tanto

I gemelli digitali applicati alle scienze sociali nascono da una promessa piuttosto semplice. Si prendono informazioni su un individuo, si alimenta con quelle informazioni un sistema di intelligenza artificiale e si ottiene un interlocutore artificiale che dovrebbe rispondere come risponderebbe l’originale. Da lì, il salto immaginato era ambizioso: simulazioni su larga scala, sondaggi istantanei, esperimenti ripetibili all’infinito senza i costi e i tempi tipici del lavoro sul campo.

L’entusiasmo si spiega facilmente. Reclutare campioni rappresentativi è lento, costoso e spesso frustrante. Gli agenti AI sembravano una scorciatoia elegante, capace di far girare in poche ore studi che normalmente richiedono mesi. Diversi gruppi di ricerca hanno cominciato a esplorare l’ipotesi con serietà, non come esercizio teorico ma come possibile strumento di lavoro quotidiano.

Il nuovo studio raffredda parecchio quell’entusiasmo. Il confronto diretto tra le risposte dei partecipanti reali e quelle dei loro digital twins mostra uno scarto che non si può liquidare come rumore di fondo. Le repliche artificiali non centrano il bersaglio, o quantomeno non abbastanza da poter essere usate come sostituti affidabili.

Il nodo dell’affidabilità

Il punto delicato riguarda la fiducia che si può riporre in questi strumenti. Un’imprecisione in un sondaggio commerciale è un fastidio gestibile. Un’imprecisione sistematica in uno studio che alimenta politiche pubbliche, campagne sanitarie o decisioni aziendali è tutta un’altra faccenda. Se l’intelligenza artificiale restituisce opinioni verosimili ma non veritiere, il rischio è costruire conoscenza su fondamenta che sembrano solide e non lo sono.

C’è anche una questione più sottile. Un modello addestrato su enormi quantità di testo tende a riprodurre ciò che è frequente, comune, prevedibile. Le posizioni minoritarie, le eccezioni, i punti di vista che non rientrano nello schema atteso rischiano di sparire nel processo. E nella ricerca comportamentale quelle eccezioni sono spesso la parte più interessante, quella che segnala un cambiamento in arrivo o smentisce un’ipotesi data per buona.

Questo non significa archiviare l’idea. Significa collocarla dove al momento regge il peso: supporto, esplorazione preliminare, generazione di ipotesi da verificare poi con persone vere. Gli agenti AI restano strumenti interessanti per chi lavora nelle scienze del comportamento, ma il verbo giusto per ora è affiancare, non rimpiazzare. Lo studio, insomma, fissa un paletto piuttosto chiaro. La tecnologia dei gemelli digitali esiste, funziona in senso tecnico e produce output coerenti. Quello che ancora non fa è dire ciò che direbbe davvero la persona che pretende di rappresentare.