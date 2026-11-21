L’utilitaria elettrica più venduta in Cina è sbarcata ufficialmente in Italia, e il prezzo è ben diverso da quello che si trova in patria. La Geely E2 arriva nel nostro mercato in tre versioni, con potenze fino a 116 CV e un’autonomia che tocca i 345 km. È una combinazione pensata per chi cerca una citycar alla spina senza troppi compromessi. In Cina la conoscono come Geely Xingyuan. Si distingue dal logo “Geome” del marchio Geely Geometry e occupa la classe A0 locale, che da noi corrisponde più o meno al segmento B.

La versione europea è stata svelata al Salone di Parigi 2026, e il dettaglio che salta subito all’occhio riguarda proprio il cartellino. Geely ha fissato il prezzo a 20.900 euro, mentre sul mercato cinese la stessa vettura costa circa 8.400 euro. Il successo in patria nasce proprio da lì, da una cifra davvero alla portata di tutti. Per il Vecchio Continente il modello è stato rivisto anche nelle dimensioni e ora misura 4,13 metri di lunghezza.

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Tre allestimenti, due batterie e tanto spazio a bordo

Costruita sulla piattaforma GEA, la Geely E2 viene proposta alle nostre latitudini negli allestimenti Pro, Max e Ultra, con due diverse combinazioni di motore e batteria. La versione d’accesso monta un accumulatore da 35,35 kWh abbinato a un motore elettrico da 82 CV, per un’autonomia dichiarata di 252 km. Le Max e Ultra salgono invece a una batteria da 47,14 kWh e a un’unità da 116 CV. Con un solo pieno di energia arrivano a coprire fino a 345 km.

Sul fronte della ricarica rapida in corrente continua la Pro si ferma a 60 kW, mentre le altre due arrivano a 80 kW. Per passare dal 30% all’80% servono circa 25 minuti. Qualunque sia la versione scelta, la trazione resta posteriore e le sospensioni sono indipendenti multilink.

L’abitacolo accoglie cinque passeggeri in un ambiente moderno e spazioso. Il bagagliaio posteriore offre 375 litri, a cui si somma un vano anteriore da 70 litri, comodo per sistemare i cavi di ricarica. Il divano posteriore si abbatte secondo lo schema 60/40 e porta la capacità di carico a 1.320 litri. I tecnici cinesi hanno poi ricavato ben 36 vani portaoggetti, compreso un contenitore da 28 litri nascosto sotto la seduta.

Infotainment e sicurezza con le cinque stelle Euro NCAP

A bordo trova posto un sistema di infotainment che gestisce navigazione, musica, telefonate e climatizzazione, oltre alle impostazioni del veicolo e ai servizi digitali. Il navigatore supporta 14 lingue, il controllo vocale e gli aggiornamenti software da remoto. In questo modo la citycar può restare sempre aggiornata nel tempo.

Grande attenzione è stata riservata anche alla sicurezza. La Geely E2 ha ottenuto la certificazione Euro NCAP con il massimo dei voti, cioè cinque stelle. Nel dettaglio ha registrato il 79% nella guida sicura e il 72% nella prevenzione degli incidenti. Nella protezione in caso di impatto ha raggiunto l’86%, mentre nella sicurezza dopo l’incidente è arrivata al 95%. L’ente ha riconosciuto anche la presenza di comandi fisici per alcune funzioni principali e del sistema che rileva i bambini a bordo.

Qualche ombra arriva invece dalla frenata automatica di emergenza e dalla protezione delle gambe del conducente nell’urto frontale disassato, dove i risultati sono stati più altalenanti. Il quadro complessivo consegna comunque al mercato italiano una utilitaria dalla linea sinuosa, con un’autonomia più che adeguata per l’uso cittadino e una dotazione tecnologica di tutto rispetto.

Fonte: TecnoAndroid