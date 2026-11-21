Con l’arrivo di Linux 7.4 rc3 lo sviluppo del nuovo kernel fa un altro passo in avanti, e porta con sé una manciata di aggiornamenti che sulla carta sembrano minori ma che in pratica pesano parecchio per chi utilizza processori AMD Zen 5 e schede grafiche Radeon. Non ci sono stravolgimenti né funzioni appariscenti. Il lavoro questa volta si concentra su due fronti molto concreti, cioè la sicurezza delle CPU più recenti della casa di Sunnyvale e la gestione dei consumi di alcune GPU compatibili.

Stando al changelog ufficiale, questa è la terza versione di prova del nuovo kernel. È quindi una release pensata per essere testata e messa sotto pressione prima del rilascio definitivo, e proprio per questo gli interventi inclusi hanno un carattere correttivo più che rivoluzionario. Chi segue da vicino l’evoluzione di Linux sa bene che spesso sono proprio questi ritocchi silenziosi a fare la differenza nell’uso quotidiano, soprattutto quando riguardano componenti hardware molto diffusi come quelli di AMD.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una mitigazione di sicurezza per le CPU Zen 5

Il primo intervento, e probabilmente il più rilevante, riguarda una mitigazione di sicurezza dedicata ai processori AMD di ultima generazione. Linux 7.4 rc3 introduce infatti una contromisura per TSA, una vulnerabilità legata al comportamento interno della CPU. Il problema non è di quelli che si manifestano in qualsiasi momento, ma in determinate condizioni potrebbe consentire l’esposizione di informazioni sensibili.

Si tratta di una tipologia di falla che non dipende da un errore nel software in senso stretto ma dal modo in cui il chip gestisce internamente le proprie operazioni. Proprio per questo la risposta arriva a livello di kernel, cioè dal cuore del sistema operativo che dialoga direttamente con l’hardware. Con questa modifica i sistemi basati su Zen 5 ricevono quindi una protezione in più contro un rischio che, pur richiedendo circostanze specifiche per concretizzarsi, riguarda la riservatezza dei dati e non va sottovalutato.

Per gli utenti finali la cosa positiva è che questo genere di correttivo lavora dietro le quinte. Una volta che la nuova versione del kernel sarà adottata dalle varie distribuzioni, la mitigazione entrerà in funzione senza richiedere interventi manuali particolari da parte di chi usa il computer.

Radeon, frequenze e alimentazione gestite meglio

Il secondo capitolo di questa release candidate tocca le schede grafiche Radeon. Qui le novità si concentrano sulla gestione delle frequenze e dell’alimentazione, con modifiche che potrebbero contribuire a ridurre i consumi energetici di alcune GPU compatibili. Il condizionale è d’obbligo perché l’effetto dipende dal modello e dal contesto di utilizzo, ma la direzione intrapresa è chiara.

Tra gli interventi più significativi spicca l’abilitazione di meccanismi come Multi Coarse Gate Clock e Fine Grain Clock Gating. Dietro nomi piuttosto tecnici si nasconde un principio abbastanza semplice da capire. Questi sistemi permettono di disattivare temporaneamente alcune sezioni del chip grafico quando non vengono utilizzate, evitando così che restino alimentate inutilmente. In altre parole la scheda video può spegnere le parti che in quel momento non servono e riattivarle quando tornano necessarie.

La differenza tra i due approcci sta nella granularità dell’intervento. Uno agisce su porzioni più ampie del processore grafico, l’altro lavora in modo più fine su blocchi di dimensioni ridotte. Combinati tra loro offrono al kernel un controllo più preciso su come e quando distribuire l’energia all’interno della GPU, con un potenziale beneficio sui consumi delle schede Radeon supportate.

Il pacchetto di modifiche incluse in Linux 7.4 rc3 si muove dunque su questi due binari, da un lato la mitigazione per TSA sulle CPU Zen 5 e dall’altro l’attivazione delle tecniche di clock gating sulle schede grafiche AMD, pensate per spegnere temporaneamente le sezioni del chip che restano inattive.

Fonte: TecnoAndroid