Il Black Friday porta con sé uno sconto interessante su OPPO Pad 5 Pro, il tablet che punta tutto su uno schermo generoso e su un processore di fascia alta. Su Amazon la versione da 8+256 GB è proposta a 699,99 euro invece dei 799 euro richiesti normalmente, con un risparmio di circa 100 euro che rende l’acquisto decisamente più appetibile per chi cercava un dispositivo potente senza dover sborsare la cifra piena.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi la consegna avviene nel giro di pochi giorni. C’è poi la possibilità di restituirlo entro 14 giorni nel caso in cui non dovesse convincere, una tutela che non guasta quando si parla di una spesa di questo livello. Va ricordato che i prezzi indicati sono quelli rilevati al momento della stesura e possono cambiare anche in tempi brevi, come succede spesso durante le giornate dedicate agli sconti.

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Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria pensata per durare

Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip premium che riesce a gestire con fluidità anche il multitasking più intenso. Applicazioni aperte in contemporanea e passaggi rapidi da un’attività all’altra non mettono in difficoltà il tablet, che proprio in questi scenari mostra di cosa è capace. Per chi usa il tablet come strumento di lavoro oltre che di svago, avere un processore di questo calibro significa poter contare su prestazioni solide anche quando il carico si fa pesante.

Accanto alla potenza c’è l’autonomia, che rappresenta uno dei punti forti di OPPO Pad 5 Pro. La batteria da 13.380 mAh promette fino a 20 ore di riproduzione video, fino a 7 ore di gioco oppure fino a 54 giorni in standby. Numeri che raccontano bene la vocazione del prodotto, pensato per accompagnare l’utente per tutta la giornata senza costringerlo a cercare continuamente una presa di corrente.

Display da 13,2 pollici e funzioni basate sull’intelligenza artificiale

Sul fronte visivo il tablet offre un ampio schermo da 13,2 pollici con risoluzione 3,4K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Si tratta di una superficie generosa, adatta tanto alla visione di film e serie quanto alle sessioni di gioco o alla consultazione di documenti, con la frequenza elevata che contribuisce a rendere lo scorrimento dei contenuti particolarmente fluido.

Non manca poi una serie di funzioni legate all’intelligenza artificiale. Tra queste spicca AI Painter, che permette di trasformare semplici schizzi in vere e proprie opere d’arte, mentre AI Writer aiuta a migliorare i testi. A completare il pacchetto c’è anche Gemini di Google, integrato nel dispositivo per ampliare ulteriormente le possibilità offerte dall’assistente.

Fonte: TecnoAndroid