Il Black Friday 2026 porta su Amazon un’occasione concreta per chi cerca un televisore grande senza svuotare il portafoglio. La Smart TV Samsung Mini LED M61H da 50 pollici scende infatti a 299€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo mediano di 399€. In pratica si risparmiano 100€ tondi su un modello che mette insieme uno schermo dalle dimensioni generose e la tecnologia Mini LED, il tutto in esclusiva sulla piattaforma.

Il prezzo è aggiornato al 19 novembre 2026 e, come capita spesso nelle settimane più calde degli sconti, cifra e disponibilità possono cambiare anche nel giro di poche ore. Chi preferisce non affrontare la spesa in un’unica soluzione trova poi un’alternativa interessante, perché Amazon segnala il pagamento in 5 rate da 59,80€. Una formula che alleggerisce parecchio l’impatto sul bilancio mensile e che, almeno sulla carta, rende questo televisore Samsung ancora più accessibile.

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Un 50 pollici Full HD, e conviene saperlo prima

C’è un dettaglio che merita di essere messo in chiaro subito, prima di farsi prendere dall’entusiasmo per il cartellino. Samsung Mini LED M61H ha una risoluzione Full HD e non 4K. Non è un difetto nascosto né una trappola, ma una scelta precisa del produttore che va tenuta presente quando si confrontano le offerte. Chi punta a un pannello ad altissima definizione dovrà quindi guardare altrove, mentre chi cerca soprattutto una diagonale ampia a una cifra contenuta trova qui un compromesso piuttosto chiaro.

Il cuore del televisore resta comunque la tecnologia Mini LED HDR, ed è proprio questo l’elemento che lo distingue all’interno della fascia di prezzo in cui si colloca adesso. Accanto a essa Samsung ha inserito Pure Spectrum Color, una soluzione pensata per gestire con maggiore cura la riproduzione delle sfumature cromatiche. L’obiettivo è offrire colori più ricchi e passaggi tonali più naturali, così da restituire immagini piacevoli anche senza la risoluzione 4K. Il risultato è un prodotto dall’identità ben definita. Non prova a fare tutto, ma si concentra su alcuni aspetti specifici come la resa del colore e la gestione della luce, lasciando da parte la corsa ai pixel che domina buona parte del mercato dei televisori di grandi dimensioni.

HDR10+ e tone mapping dinamico per i contenuti compatibili

Sul fronte dell’elaborazione dell’immagine la Smart TV di Samsung supporta anche lo standard HDR10+, abbinato a un sistema di tone mapping dinamico. Detto in parole semplici, si tratta di una funzione che interviene sulla gestione dei contrasti e dei dettagli quando si guardano contenuti compatibili. Le scene molto luminose e quelle più scure vengono trattate in modo diverso, con l’intento di non perdere informazioni nelle zone d’ombra e di non bruciare le aree più chiare. È un aspetto che si fa notare soprattutto con film e serie che sfruttano questo formato, perché l’adattamento avviene in base a ciò che appare sullo schermo e non con un’impostazione unica valida per tutto. Insieme al Mini LED e a Pure Spectrum Color, il supporto HDR10+ completa un pacchetto tecnico pensato per valorizzare la visione domestica su un pannello da 50 pollici.

Tornando al prezzo, il taglio del 25% porta Samsung Mini LED M61H da 399€ a 299€ su Amazon, unico negozio in cui l’offerta è disponibile, con la possibilità di dividere l’importo in 5 rate da 59,80€.

Fonte: TecnoAndroid