Gli Anelli del Potere 3, salto di cinque anni nella Seconda Era

Chi segue Gli Anelli del Potere 3 si trova davanti a una domanda abbastanza naturale, cioè capire in quale punto della timeline de Il Signore degli Anelli si inserisca davvero la nuova stagione. Il punto di partenza è chiaro. La terza stagione riprende il racconto cinque anni dopo gli eventi del ciclo precedente e si colloca più o meno a metà della Seconda Era, una fase considerata decisiva per l’intera vicenda. Il problema nasce quando si prova a far combaciare questa collocazione con la cronologia tradizionale, perché la serie ha scelto di comprimere i tempi e questo rende il quadro parecchio complicato da ricostruire.

Già dalle prime informazioni emerge quindi un dato importante. I nuovi episodi non ripartono esattamente da dove si erano interrotti, ma introducono un ulteriore salto temporale che sposta la narrazione in avanti. Cinque anni possono sembrare pochi o tanti a seconda del punto di vista, e in una storia di questo tipo bastano comunque a cambiare equilibri, rapporti e prospettive dei protagonisti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un salto di cinque anni nel cuore della Seconda Era

La scelta di far avanzare il racconto di cinque anni non è casuale. Gli autori portano la serie dentro un momento della Seconda Era che viene descritto come cruciale, una sorta di snodo in cui le vicende iniziano a prendere una direzione più definita. Collocarsi a metà di questo lungo periodo significa lasciarsi alle spalle la fase delle premesse e entrare in quella in cui gli eventi cominciano a pesare davvero.

Per lo spettatore questo si traduce in un approccio un po’ diverso rispetto alle stagioni precedenti. Non si tratta più soltanto di seguire la nascita di certe dinamiche ma di osservarne gli sviluppi dopo un intervallo di tempo in cui molto può essere cambiato fuori scena. Il nuovo salto temporale funziona proprio così, come un ponte che collega quanto visto finora con una porzione di storia più avanzata.

Ed è qui che la domanda iniziale torna con forza. Capire dove si trovi esattamente Gli Anelli del Potere 3 rispetto all’universo narrativo de Il Signore degli Anelli non è affatto immediato, e il motivo ha un nome preciso.

Il nodo della cronologia compressa

Il vero ostacolo è la cronologia compressa adottata dalla serie. Per esigenze di racconto televisivo la produzione ha deciso di avvicinare tra loro avvenimenti che nella cronologia originale risultano distribuiti su un arco di tempo ben più ampio. Una scelta comprensibile se si pensa alla necessità di mantenere gli stessi personaggi al centro della scena e di dare continuità alla trama, ma che complica parecchio la vita a chi prova a mettere ogni tassello al suo posto.

In pratica dire che la terza stagione si trova a metà della Seconda Era è corretto solo in modo approssimativo. Il riferimento aiuta a orientarsi ma non permette di fissare un punto preciso sulla linea del tempo, proprio perché la serie piega le distanze tra un evento e l’altro secondo le proprie esigenze. Chi conosce bene la timeline tradizionale potrebbe quindi trovare qualche sfasatura, mentre chi segue soltanto la versione televisiva difficilmente noterà il problema.

Questa impostazione accompagna lo show fin dall’inizio e con il nuovo balzo in avanti diventa ancora più evidente. I cinque anni trascorsi dentro la finzione rappresentano un riferimento interno alla serie, coerente con quanto raccontato nelle stagioni precedenti, ma il loro rapporto con la cronologia classica resta volutamente elastico. La terza stagione de Gli Anelli del Potere riparte così da una posizione collocabile circa a metà della Seconda Era, all’interno di una linea temporale che la serie stessa ha scelto di condensare.

Fonte: TecnoAndroid