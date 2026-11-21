Tra le prime offerte del Black Friday su Amazon c’è anche ECOVACS X12S OmniCyclone, il robot aspirapolvere lavapavimenti premiato con il Poderak Community Choice Award a IFA 2026, che scende a 799 euro e raggiunge così uno dei livelli più bassi mai registrati. Parliamo di uno dei modelli di punta della casa cinese, pensato per chi vuole affidare quasi del tutto la pulizia domestica a una macchina, e il ribasso è tutt’altro che simbolico. La potenza di aspirazione dichiarata arriva a 53 AW, mentre la stazione di ricarica è completamente automatizzata e si occupa da sola di gran parte delle operazioni che di solito richiedono un intervento manuale.

L’idea alla base del prodotto è piuttosto chiara. Si tratta di una soluzione premium per una pulizia a mani libere, con un pacchetto di tecnologie che punta a coprire ogni aspetto: aspirazione, lavaggio, navigazione e manutenzione. Vale quindi la pena guardare più da vicino cosa offre questo robot aspirapolvere prima di valutare il prezzo.

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Aspirazione BLAST e rullo da 27 cm, cosa c’è dentro ECOVACS X12S OmniCyclone

Il cuore del dispositivo è il nuovo sistema di aspirazione BLAST, che secondo i materiali commerciali raggiunge 27.000 Pa e 27 L/s. Il dato ufficiale messo in evidenza da ECOVACS Italia parla invece di 53 AW. Comunque la si guardi, siamo davanti a una delle potenze più alte della categoria. A questo si aggiunge un rullo smart esteso da 27 cm, più ampio del 50% rispetto al modello precedente, insieme alla tecnologia OZMO ROLLER Generation 3.0.

Tra le funzioni più curiose c’è FocusJet, studiata per le macchie più ostinate: il robot spruzza acqua direttamente sulle zone sporche prima che arrivi il rullo, così lo sporco viene ammorbidito e trattato con più efficacia. La base integra poi il sistema PureCyclone 2.0, che svuota in automatico la polvere senza bisogno di sacchetti monouso. Il risparmio stimato arriva fino a 25 ricambi in cinque anni, un dettaglio che pesa sia sul portafoglio sia sulla praticità. La stazione gestisce in autonomia anche il lavaggio dei panni con acqua calda, lo svuotamento dell’acqua sporca e l’asciugatura ad aria.

Passando alla navigazione, l’apparecchio monta il modulo AIVI 3D 4.0, l’assistente vocale YIKO 3.0 e il sistema contro i grovigli ZeroTangle 4.0. Il tutto poggia su ruote motrici da 7,6 cm in grado di superare dislivelli fino a 5 centimetri. Merita una menzione anche l’altezza ridottissima, appena 98 mm, che permette al robot di infilarsi sotto parecchi mobili bassi. Sembra un particolare marginale, eppure nell’uso di tutti i giorni fa spesso la differenza tra una stanza pulita davvero e una pulita a metà.

Il prezzo più basso di sempre su Amazon

Arrivando alla promozione, ECOVACS X12S OmniCyclone passa da 1.299 euro a 799 euro, con uno sconto del 38% e un risparmio netto di 500 euro. Si tratta di una delle cifre più contenute mai viste per questo modello, lanciato ufficialmente lo scorso settembre e rimasto finora sempre sopra i 999 euro, anche durante le promozioni più aggressive.

L’offerta è disponibile su Amazon.it all’interno dell’iniziativa Black Friday 2026, che coinvolge diversi prodotti della gamma ECOVACS. Come accade di solito con questo genere di sconti, si tratta di una promozione temporanea, quindi le scorte potrebbero esaurirsi oppure il prezzo potrebbe tornare a salire nel giro di poco tempo.

Fonte: TecnoAndroid