GameSir G7 Pro al minimo storico: 89,99 € con le Offerte Prime

Il controller GameSir G7 Pro scende al suo minimo storico su Amazon in occasione delle Offerte Prime, con la colorazione nera proposta a 89,99 € invece del prezzo mediano di 99,99 €. Il taglio è contenuto, una decina di euro in tutto, pari a circa il 10% in meno, ma per chi aveva già messo gli occhi su questo pad può rappresentare il momento giusto per l’acquisto. L’iniziativa dura pochissimo perché le promozioni Prime sono valide soltanto il 6 e il 7 ottobre.

Sul fronte della spedizione, la versione nera è venduta da un fornitore terzo ma spedita direttamente da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni. Chi non dovesse trovarsi bene con il prodotto ha poi la possibilità di restituirlo gratuitamente entro 14 giorni, un dettaglio che rende l’operazione più tranquilla anche per gli indecisi. Oltre al modello nero sono disponibili altre colorazioni, che in questo caso risultano vendute e spedite dalla stessa GameSir.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tripla connettività e levette contro il drift

Il punto di forza del GameSir G7 Pro sta nella sua versatilità. Il controller offre infatti una tripla connettività: la modalità cablata pensata per Xbox, il collegamento wireless a 2,4G e il Bluetooth dedicato ai dispositivi Android. Il passaggio da una modalità all’altra avviene tramite un pulsante fisico, così da cambiare configurazione all’istante in base a ciò che serve in quel momento, senza dover passare per menu o impostazioni complicate.

Altro elemento centrale riguarda le levette Mag Res TMR, progettate per garantire una precisione fluida e per contrastare il fenomeno del drift, cioè quel fastidioso movimento involontario degli stick che con il tempo affligge molti pad. A questo si aggiunge un polling a 1000Hz Pro, che punta a rendere la risposta dei comandi il più rapida possibile, insieme a un giroscopio integrato e mappabile, utile per chi ama personalizzare i controlli secondo il proprio stile di gioco.

Pulsanti ottici, D Pad meccanico e base di ricarica

Anche la parte dei tasti è stata curata con un occhio di riguardo verso il gioco competitivo. I pulsanti ABXY sfruttano micro interruttori ottici, mentre il D Pad è di tipo meccanico. L’obiettivo dichiarato è offrire un feedback tattile ben definito e una velocità di risposta adatta a chi gioca in modo più impegnato, dove ogni frazione di secondo può fare la differenza.

Nella confezione è presente anche una base di ricarica, pensata per tenere il controller sempre pronto all’uso e permettere lunghe sessioni senza interruzioni. Si tratta di una soluzione comoda, soprattutto per chi preferisce appoggiare il pad su un supporto dedicato invece di collegare ogni volta un cavo. Nel complesso il GameSir G7 Pro si presenta come un accessorio preciso e affidabile, rivolto sia a chi gioca su Xbox sia a chi usa dispositivi Android.

Fonte: TecnoAndroid