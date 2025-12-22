Galaxy Z Flip 8: Samsung lo farà più sottile del Flip 7 secondo i rumor

Samsung sembra intenzionata a proseguire con decisione sulla strada della riduzione degli spessori nei dispositivi pieghevoli. Dopo il passo in avanti segnato da Galaxy Z Fold 7, che ha portato lo spessore da chiuso su valori ormai molto vicini a quelli di uno smartphone tradizionale, l’attenzione si sposta ora sul modello a conchiglia. Le prime indiscrezioni indicano che Galaxy Z Flip 8 potrebbe diventare sensibilmente più sottile rispetto all’attuale Flip 7.

Un’evoluzione che, se confermata, andrebbe a incidere su uno dei limiti storici di questa categoria, ovvero l’ingombro quando il dispositivo è chiuso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un design più sottile senza rinunce evidenti

Secondo quanto riportato dal leaker noto come @TheGalox_ su X, Galaxy Z Flip 8 dovrebbe presentare uno spessore inferiore rispetto ai 13,7 mm del Galaxy Z Flip 7 da chiuso. Non vengono citate misure precise, ma il riferimento al recente lavoro svolto da Samsung sui modelli più sottili rende l’ipotesi credibile.

L’aspetto più interessante riguarda la batteria. Le indiscrezioni parlano della possibilità di mantenere invariata la capacità, o addirittura di migliorarla, nonostante la riduzione dello spessore. Un risultato di questo tipo rappresenterebbe un cambio di passo importante, considerando che nei pieghevoli a conchiglia l’autonomia è spesso sacrificata proprio per contenere le dimensioni.

Meno spessore e una piega meno visibile

Oltre al design più snello, Samsung potrebbe intervenire su un altro punto critico dei display pieghevoli. Le voci parlano di una riduzione della visibilità della piega, accompagnata da un miglioramento generale del pannello. Si ipotizza una maggiore resistenza strutturale e un incremento della luminosità, elementi che andrebbero a migliorare l’esperienza quotidiana senza stravolgere l’impostazione del dispositivo.

Questi interventi sarebbero coerenti con il percorso intrapreso dall’azienda coreana negli ultimi anni, orientato a rendere i pieghevoli sempre più simili, per usabilità e percezione, agli smartphone tradizionali.

Chip proprietario e tempistiche di lancio

Sul fronte hardware, Galaxy Z Flip 8 dovrebbe continuare a seguire la strategia di Samsung legata ai processori sviluppati internamente. Le indiscrezioni indicano la possibile adozione dell’Exynos 2600, soluzione pensata per accompagnare la nuova generazione di dispositivi premium del brand.

Per quanto riguarda il calendario, il debutto viene collocato nella seconda metà del 2026, in linea con il ciclo di aggiornamento annuale della gamma Fold e Flip. I dettagli sono ancora soggetti a cambiamenti, ma le informazioni emerse finora sono coerenti con quelle circolate già a novembre e suggeriscono un’evoluzione più marcata rispetto ai modelli precedenti.