Samsung Galaxy Z Fold 7 conquista l’Europa

Il Samsung Galaxy Z Fold 7 si conferma un successo non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa occidentale. Secondo i dati diffusi da Counterpoint Research, lo smartphone pieghevole ha venduto oltre 250.000 unità nelle prime quattro settimane dal lancio, avvenuto lo scorso 25 luglio. Un risultato che segna un miglioramento netto rispetto ai suoi predecessori e che lo distingue come il pieghevole più venduto nella regione.

Samsung Galaxy Z Fold 7 prepara la sfida del 2026

Il merito del suo successo? Il nuovo design sottile e al form factor che, una volta chiuso, ricorda molto uno smartphone tradizionale. Un aspetto che ha reso il dispositivo più accessibile al grande pubblico, avvicinando il prodotto a utenti che fino a poco tempo fa guardavano ai pieghevoli come a una tecnologia di nicchia. La crescita rispetto al Galaxy Z Fold 6 è sorprendente, le vendite infatti sono più che raddoppiate. Ancora più rilevanti poi è il confronto con il precedente bestseller della serie, il GalaxyZ Fold4, superato di oltre il 70%.

Il successo del Samsung Galaxy Z Fold 7 arriva in un momento fondamentale per il mercato degli smartphone pieghevoli. Il 2026 potrebbe essere l’anno della svolta, con l’atteso debutto del primo iPhone pieghevole di Apple. Un ingresso che darà ulteriore spinta a un settore in forte crescita. Samsung si prepara quindi ad affrontare una concorrenza più agguerrita, forte però dei risultati già ottenuti.

Come confermano anche gli analisti, il Galaxy Z Fold 7 è il primo pieghevole in grado di iniziare a rompere le barriere di nicchia. Grazie al lavoro fatto sul design e il miglioramento complessivo dell’esperienza d’uso, il dispositivo ha guadagnato credibilità anche tra chi cercava uno smartphone premium ma versatile. Con vendite record in Europa e Stati Uniti, Samsung consolida così la propria leadership, colmando le distanze con brand emergenti come Honor e continuando a mantenere un ruolo di riferimento nell’industria mondiale.