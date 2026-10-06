Fallout stagione 3, MacLachlan svela quando potrebbe uscire

La terza stagione di Fallout potrebbe debuttare su Prime Video tra maggio e giugno del 2027. A indicare questa finestra per Fallout stagione 3 è stato Kyle MacLachlan, interprete di Hank, che ha risposto alla curiosità di un fan durante un firmacopie organizzato per presentare il suo nuovo libro di memorie. Non si tratta di un annuncio ufficiale, ma di un’indicazione piuttosto concreta arrivata da chi sul set ci lavora ogni giorno e conosce bene i tempi della produzione.

“Stiamo ancora girando” ha spiegato l’attore. “Ci manca più o meno un mese e poi probabilmente uscirà forse a maggio o giugno.” Parole prudenti, piene di “forse” e “probabilmente”, che lasciano comunque intendere come le riprese siano ormai entrate nella fase conclusiva. Per il pubblico che aspetta di tornare nelle terre desolate della serie significa un’attesa di qualche mese ancora, con un debutto collocato tra la primavera e l’estate del prossimo anno.

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Fallout stagione 3: riprese partite a maggio e un cast che si allarga

La lavorazione della nuova stagione è cominciata a maggio 2026, circa cinque mesi dopo la messa in onda della seconda, distribuita tra dicembre e gennaio. Un ritmo piuttosto serrato per una produzione di queste dimensioni. Nel frattempo le informazioni trapelate sono state davvero poche e l’unica vera novità ha riguardato l’ingresso di Aaron Paul nel cast. L’attore aveva manifestato in più occasioni il desiderio di entrare a far parte dello show e alla fine il suo auspicio è stato accolto.

Accanto a lui troveranno più spazio anche Annabel O’Hagan e Dave Register, promossi a un ruolo di maggiore rilievo. I due interpretano rispettivamente Steph e Chet, abitanti del Vault che nella nuova stagione dovrebbero quindi avere un peso più consistente nella trama. Un ampliamento del gruppo di personaggi che si inserisce in una serie diventata uno dei successi più solidi della piattaforma.

Il ritorno di Hank e la nuova ambientazione in Colorado

Dopo il finale della seconda stagione la sorte di Hank era tutt’altro che chiara. MacLachlan ha confermato che il suo personaggio sarà di nuovo presente, senza però svelare in quale veste. La mente di Hank è stata di fatto cancellata e questo apre la strada a sviluppi molto diversi tra loro, perché la sua storia potrebbe prendere praticamente qualsiasi direzione. Appare plausibile che la nuova stagione dedichi parecchio spazio ai flashback ambientati prima dello sgancio delle bombe, soprattutto ora che è emerso il legame tra lui e Steph.

C’è poi la questione dell’ambientazione. Una parte degli episodi si svolgerà infatti in Colorado, un territorio che finora non è mai stato esplorato nei videogiochi della saga. Per la serie si tratta quindi di un’occasione per mostrare un angolo del suo universo ancora inedito anche per i giocatori più affezionati, e c’è già chi immagina di vedere sullo schermo qualche alce mutato. Nell’attesa del ritorno di Fallout, la seconda stagione è disponibile in streaming su Prime Video.

Fonte: TecnoAndroid