Galaxy S27 Pro e Ultra, il modulo fotocamera sarà così | IMMAGINE

Il design della fotocamera di Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra potrebbe non essere più un mistero. In Rete continuano ad accumularsi senza sosta le anticipazioni sui vari modelli della serie Samsung Galaxy S27, il cui debutto è fissato per l’inizio del 2027, e l’ultimo tassello riguarda proprio il retro dei due smartphone più ambiziosi della famiglia.

A fornirlo è stato Ice Universe, informatore molto seguito da chi tiene d’occhio le mosse del colosso coreano e da chi aspetta con una certa impazienza di capire quali novità arriveranno con la prossima generazione. Stavolta l’attenzione si è concentrata quasi tutta sul comparto fotografico delle varianti Pro e Ultra, cioè quelle su cui Samsung punta per la parte più alta della gamma Galaxy S. E il tono usato non lascia molto spazio ai dubbi.

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Tre fotocamere e un modulo che attraversa la scocca

Credits: TecnoAndroid

Secondo il leaker, quello pubblicato sarebbe il “design reale” dei due dispositivi. Non solo. Ice Universe si è detto sicuro al 100% della sua accuratezza, una presa di posizione piuttosto netta per un’anticipazione che arriva con mesi di anticipo sulla presentazione ufficiale. L’immagine mostra una tripla fotocamera posteriore e si discosta in modo evidente dai modelli circolati nei giorni precedenti, cosa che rende il quadro ancora più interessante da osservare.

Del resto le voci su questa configurazione si erano fatte insistenti già nelle ultime settimane. Più indiscrezioni avevano parlato della scelta dell’azienda coreana di dotare i due top di gamma della nuova serie di tre sensori, e il contributo di Ice Universe sembra andare esattamente in quella direzione, confermando di fatto quella che fino a poco tempo fa era soltanto un’ipotesi.

Il dettaglio forse più curioso però riguarda la forma. Il modulo rettangolare si estenderebbe da un lato all’altro della scocca, una soluzione che avrebbe un vantaggio molto concreto nell’uso quotidiano. Dovrebbe infatti eliminare quelle fastidiose oscillazioni che si verificano quando il telefono viene appoggiato su un tavolo o su qualsiasi superficie piana. Parliamo di uno dei difetti più odiati delle generazioni precedenti, un aspetto del design dei Galaxy S che molti utenti hanno sopportato con poca pazienza.

I sensori attesi su Galaxy S27 Pro e Ultra

Sul fronte dell’hardware le indiscrezioni disegnano un quadro abbastanza preciso, anche se nessuna di queste specifiche ha ancora ricevuto una conferma ufficiale da parte di Samsung. Galaxy S27 Pro dovrebbe montare un sensore principale Samsung ISOCELL HP6 da 200 megapixel, affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 50 megapixel. Per quest’ultimo i candidati sarebbero due, ovvero il Samsung ISOCELL JN3 oppure il Sony IMX855. A completare il trio ci sarebbe un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

Il modello più costoso seguirebbe in buona parte la stessa impostazione, ma con una differenza sostanziale proprio nella parte dedicata allo zoom. Su Galaxy S27 Ultra il teleobiettivo salirebbe infatti a 50 megapixel e offrirebbe uno zoom ottico 5x, un salto netto rispetto ai 10 megapixel e al 3x previsti per la variante Pro.

Fonte: TecnoAndroid