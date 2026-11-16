CFMoto V4SR RR, la superbike cinese con ali attive e oltre 210 CV

A prima vista sembra una Ducati, invece è la CFMoto V4SR RR, la prima superbike cinese del marchio, svelata a novembre all’EICMA in Italia. Le aziende della Cina non stanno sfidando solo l’industria dell’auto ma anche il mondo delle due ruote, e CFMoto è uno dei protagonisti più importanti del Paese. Con questa sportiva il costruttore punta dritto alle moto di riferimento prodotte in Italia, Germania e Giappone. Non si tratta della prima superbike arrivata dalla Cina, però questa porta con sé numeri da livello mondiale, e BMW, Suzuki, Honda, Kawasaki e Ducati farebbero bene a non sottovalutarla.

Un V4 da oltre 210 cavalli

Il cuore della V4SR RR è un motore V4 aspirato da 997 cc che, secondo CFMoto, eroga più di 210 cavalli. Un valore che colloca la moto più o meno allo stesso livello delle rivali di classe mille, come BMW M 1000 RR e Ducati Panigale V4 S. Il propulsore adotta un albero motore controrotante, proprio come il V4 di Borgo Panigale, e monta bielle in titanio. A completare il quadro c’è un raffinato scarico Akrapovic sempre in titanio, mentre il quattro cilindri sale senza fatica fino a 15.000 giri al minuto.

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Non è però soltanto il motore a promettere prestazioni brucianti in pista e sui passi di montagna. La nuova sportiva cinese arriva con sospensioni Öhlins di alto livello, componenti frenanti Brembo Hypure e, di serie, pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V4. Il peso a secco si ferma a 180 kg. Per avere un termine di paragone, la Panigale V4 S dichiara 187 kg in ordine di marcia ma senza carburante, quindi la proposta di CFMoto si presenta più leggera sulla carta.

Aerodinamica attiva e una versione Carbon Black

Sul piano estetico la V4SR RR richiama in modo evidente le Ducati, soprattutto nella forma dello scarico e del codino. Come molte superbike europee e giapponesi, anche questa moto dedica grande attenzione all’aerodinamica e sfoggia alette di dimensioni importanti che sporgono dalle carenature. E non si tratta di un semplice elemento scenografico.

In quella che sembra una prima assoluta per una moto di questa categoria, le alette della CFMoto sono infatti attive e la loro inclinazione può variare. I due lati possono addirittura muoversi in maniera indipendente, spostando il carico aerodinamico per migliorare il comportamento della moto. Quanto questo sistema funzioni davvero nell’uso reale andrà verificato, ma il marchio cinese sostiene che le ali aumentano la deportanza sull’avantreno del 20%, con benefici concreti in frenata.

Accanto alla versione standard è stato esposto anche un concept ancora più orientato alla pista, chiamato Carbon Black. Questa variante si distingue per una livrea nera opaca dall’aspetto quasi furtivo e adotta uno scarico Akrapovic in titanio differente, una frizione antisaltellamento a secco STM e pannelli in fibra di carbonio. CFMoto non ha ancora chiarito se questa versione arriverà in produzione. Allo stesso modo mancano ancora informazioni ufficiali su prezzo e disponibilità della V4SR RR di serie.

Fonte: TecnoAndroid