HUAWEI Mate X8 si mostra: design ufficiale con modulo circolare

HUAWEI ha mostrato per la prima volta il design di HUAWEI Mate X8, il prossimo smartphone pieghevole del colosso cinese, con un breve video pubblicato sul social Weibo. Si tratta di un’anticipazione che riguarda soltanto l’aspetto esteriore del dispositivo, ma tanto basta per capire la direzione intrapresa dall’azienda. Nessuno stravolgimento, la nuova generazione resta fedele allo stile che ha reso riconoscibile la serie.

Il filmato è dedicato all’intera gamma di smartphone pieghevoli del marchio, che ora si prepara ad accogliere l’ottava generazione. Prima di arrivare al nuovo modello, il video passa in rassegna i vari dispositivi che si sono susseguiti nel corso degli anni, quasi a voler ripercorrere la strada fatta fin qui. Solo nella parte finale compare un primo assaggio di Mate X8, presentato così come erede diretto di una famiglia di prodotti ormai consolidata nel catalogo del produttore. La scelta di inserire il nuovo pieghevole dentro un racconto più ampio non è casuale. Mostrare i predecessori uno dopo l’altro aiuta a cogliere la continuità del progetto e prepara lo spettatore a un dispositivo che non rinnega le proprie origini, anzi le rivendica apertamente.

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Come si presenta HUAWEI Mate X8 da chiuso e da aperto

Nel video HUAWEI ha svelato l’aspetto del telefono in entrambe le configurazioni, sia piegato che completamente aperto. Sul retro spicca il modulo fotografico circolare, un elemento che ormai identifica a colpo d’occhio la linea Mate X e che viene riproposto anche questa volta. È uno dei pochi dettagli concreti emersi dall’anteprima ufficiale, insieme alla conferma della struttura complessiva del dispositivo. Sul resto, invece, l’azienda ha preferito mantenere il massimo riserbo. Non sono arrivate informazioni sulle principali caratteristiche tecniche di HUAWEI Mate X8, né indicazioni sulla possibile data di lancio. Anche la fascia di prezzo in cui lo smartphone andrà a collocarsi è ancora avvolta nel mistero. Il produttore si è limitato a mostrarne il design, lasciando tutto il resto per un secondo momento.

La tradizione Mate X contro la svolta di iPhone Duo

La decisione di HUAWEI assume un peso particolare se si guarda a quanto sta succedendo nel settore. Il debutto di iPhone Duo ha dato un vero scossone al mercato dei pieghevoli, puntando su un form factor wide piuttosto diverso dalle proposte viste finora. Il marchio cinese, però, non si è lasciato influenzare e ha deciso di confermare il design tradizionale della serie Mate X. Questo significa un ampio display che rimane protetto all’interno del telefono quando è chiuso e una parte posteriore caratterizzata dal comparto fotografico di forma circolare. Una formula collaudata, che l’azienda evidentemente considera ancora vincente e che non ha intenzione di abbandonare per inseguire le nuove tendenze.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, al momento ci si deve affidare alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Secondo queste voci, lo schermo esterno potrebbe misurare circa 6,5 pollici, mentre quello interno dovrebbe raggiungere una diagonale di 8,15 pollici. A muovere il tutto ci sarebbe il processore Kirin 9050 Pro, affiancato da una dotazione di memoria RAM che dovrebbe partire da almeno 12 GB. Si tratta comunque di dati non confermati, che andranno verificati quando HUAWEI deciderà di svelare le specifiche ufficiali del suo nuovo pieghevole. Anche sul fronte della distribuzione le informazioni scarseggiano. HUAWEI non ha ancora comunicato quando Mate X8 sarà lanciato né se il dispositivo arriverà anche sul mercato europeo.

Fonte: TecnoAndroid