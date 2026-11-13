Very Mobile richiama gli ex clienti: Giga illimitati a 6,99 euro

Very Mobile ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti che nel frattempo sono passati ad altri operatori. Il messaggio ripropone l’offerta Very 6,99 Unlimited, con Giga illimitati a 6,99 euro al mese. Non si tratta di una novità assoluta, perché la stessa promozione era già comparsa il mese scorso con un’iniziativa partita il 15 ottobre 2026 e valida fino al 25 ottobre.

I messaggi della nuova tornata arrivano dal 12 novembre 2026 e raggiungono chi aveva lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali. Il testo è piuttosto diretto. Promette Giga illimitati, minuti illimitati e 200 SMS a 6,99 euro al mese “per sempre” a chi decide di tornare entro il 22 novembre, con attivazione e SIM gratuite. Salvo cambiamenti, quella è la nuova scadenza indicata sia nell’SMS sia nella pagina dedicata sul sito dell’operatore.

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Come accade per tutte le offerte winback, l’adesione è possibile soltanto con la portabilità del numero, provenendo da un qualsiasi operatore nazionale.

Cosa include Very 6,99 Unlimited e come si attiva

Ogni mese il pacchetto comprende minuti senza limiti verso fissi e mobili nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri italiani. A questi si aggiunge traffico dati illimitato in 5G Full Speed, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Superata la soglia dei messaggi si paga a consumo, cioè 29 centesimi per ogni SMS inviato.

Per sottoscrivere la promo serve il codice coupon contenuto nell’SMS, da usare in un negozio Very oppure online attraverso il link dedicato. Chi procede dal sito deve inserirlo dopo aver scelto tra SIM fisica ed eSIM. Il codice funziona anche su un numero diverso da quello che ha ricevuto il messaggio, purché non sia già una linea Very Mobile. Il costo di attivazione e quello della SIM o della eSIM sono gratuiti.

L’identificazione online può avvenire con la videoidentificazione, aspettando la verifica del video da parte di un operatore. In alternativa si può usare lo SPID, che permette di completare la procedura in pochi minuti ed è disponibile da dicembre 2023. Dall’estate 2024 si possono usare anche le credenziali della CIE. Il rinnovo avviene scalando l’importo dal credito residuo e, se questo non basta, l’offerta resta sospesa finché non si effettua una ricarica. Per evitare sorprese c’è la Ricarica Automatica gratuita, che accredita ogni mese la cifra dell’offerta 12 ore prima del rinnovo.

Sul fronte dei Giga illimitati vale l’articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto, che richiede un utilizzo personale e nel rispetto della buona fede. I parametri da non superare sono due. Il primo è un traffico mensile almeno 5 volte superiore alla media dei clienti con offerte analoghe. Il secondo è un consumo pari al doppio di quella media per 3 mesi consecutivi. Anche i minuti illimitati restano soggetti alle condizioni contrattuali stabilite dall’operatore.

Rete 5G, servizi inclusi e Roaming UE

Very Mobile è il servizio prepagato ricaricabile di WindTre, gruppo CK Hutchison, e ne sfrutta la rete in 4G e, dal 25 novembre 2024, anche in 5G. Con questa offerta il 5G Full Speed è compreso senza costi aggiuntivi, quindi non serve l’opzione Very Full Speed 5G da 0,99 euro al mese. Resta comunque disponibile Very Plus, che aggiunge Giga extra ogni mese e sconti su cinema e ristoranti. È gratuita il primo mese e poi costa 0,99 euro al mese invece di 1,99, in promozione fino al 3 dicembre 2026.

Per sfruttare il 5G servono un dispositivo compatibile e la copertura, che raggiunge il 97% della popolazione in FDD DSS e l’82% in 5G TDD. Fuori dalle aree coperte si naviga in 4G, fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload.

Tra i servizi inclusi figurano VoLTE e chiamate via WiFi, Ti ho Cercato, RingMe e hotspot, mentre i servizi a pagamento sono bloccati di default e si possono sbloccare dall’app ufficiale. Fino al 3 dicembre 2026 è attiva anche l’iniziativa Porta un Amico, che permette di ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio per il rinnovo della propria offerta. Dalla fine di settembre 2024 l’operatore garantisce il prezzo “per sempre” su tutte le offerte. Dal debutto del 24 febbraio 2020 non ha mai applicato modifiche unilaterali ai clienti.

In Roaming UE, oltre che in Moldavia e Ucraina, minuti e SMS si usano senza sovrapprezzo. Per i dati, con le offerte da 6,99 euro, il limite per tutto il 2026 è di 10,50 Giga al mese. Oltre quella soglia si paga circa 0,1342 centesimi di euro per ogni MB, IVA inclusa.

Fonte: TecnoAndroid